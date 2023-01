Drijvende kracht Giovanni Maes zet stapje terug bij DrumSpirit uit Dadizele: “Nu is het aan de jongere generatie”

Giovanni Maes, jarenlang de drijvende kracht achter het gekende Dadizeelse percussie-ensemble DrumSpirit, zet een stapje terug. Samen met de muzikanten beleefde de Dadizelenaar zowel in binnen- als buitenland fantastische uitdagingen. “Maar nu is het aan de jongere generatie om dit mooie verhaal verder te schrijven.”

DrumSpirit is een naam die luidt als een klok in Dadizele, maar ook ver daar buiten. De muzikanten beleefden enkele jaren geleden een erg geslaagd Belgium’s Got Talent-televisieavontuur, maar haalden ook prijzen op zowel Europese als Amerikaanse bodem. Dat had de vereniging onder andere te danken aan Giovanni Maes (44), die de voorbije jaren op organisatorisch vlak de lijnen uitzette binnen de vereniging. “Als twaalfjarig manneke begon ik als muzikant bij DrumSpirit. Na meer dan 32 jaar zet ik dit jaar een punt achter mijn muzikale verenigingscarrière”, aldus Giovanni.

Hij blikt terug op fantastische jaren binnen DrumSpirit. “De eerste tien jaar ontdekte ik als jonge knaap de meerwaarde van muziek, de optredens en de nieuwe vriendschappen bij de groep. Later zette ik ook mee de krijtlijnen uit.” Giovanni zag van dichtbij hoe DrumSpirit uitgroeide tot een percussiegroep met internationale allures. Niet enkel de theatershows in Dadizele werden een succes, maar ook het Kursaal in Oostende liep vol voor een optreden van de groep. “We trokken meerdere keren naar Amerika en er zijn plannen om dat in 2025 opnieuw te doen”, aldus Giovanni.

Nieuwe ideeën

Giovanni groeide de voorbije jaren uit tot een aanspreekpunt binnen de groep. “Mijn belangrijkste opdracht was een thuis creëren voor jonge muzikale talenten. Mijn thuis werd ook een thuis voor tientallen leden. Inmiddels staan er heel veel nieuwe, getalenteerde muzikanten klaar. Maar nieuwe generaties hebben ook nieuwe ideeën. Het is dan nu ook het ideale moment om die nieuwe mensen volop kansen te geven. Ik ben er van overtuigd dat de jongere generatie verder kan schrijven aan dit mooie verhaal.”

Ondertussen heeft Giovanni voor 2023 tal van andere uitdagingen voor ogen. “De voorbije jaren heb ik me vooral ingezet voor anderen binnen de vereniging. Dit jaar probeer ik ook mijn eigen dromen na te jagen.” De Dadizelenaar startte recent zijn eigen designbureau Stugio op en ook met de Heeren Deweer zijn er nog grootse plannen. “De voorbije twee jaar bliezen we met onze Dadipark pop-up nieuw leven in het voormalig recreatiepark en we hebben hieromtrent misschien nog grotere plannen.”