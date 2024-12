Drie zangers krijgen ‘Carrière Award’

Het zaaltje van het Boldershof in Zwevegem liep goed vol voor een ruim eerbetoon aan drie West-Vlaamse zangers: Ignace Baert (Deerlijk), Erik Marijsse (Oostende) en Frank Valentino (Brugge). De interesse was meteen groot, want het event was al een tijdje uitverkocht. Van de drie zangers werd hun hele loopbaan onder de loep genomen door Bart Carteur van Entertainment Events. Alle drie genoten ze met volle teugen en zeiden achteraf dat het een leuke en boeiende namiddag werd. Op het eind kregen ze een mooie tekening, een handgemaakte ‘Carrière Award’ en een groot applaus. (GJZ/foto GJZ)