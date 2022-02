Drie Oostendse bands strijden om finaleplaats Humo’s Rock Rally

In De Zwerver in Leffinge strijden de Oostendse bands Lepopski, Bwana en Nir Shemmer, samen met zeven andere West-Vlaamse bands, zaterdag voor een plaats in de finale van Humo’s Rock Rally tijdens de preselecties. De Rock Rally mag je de belangrijkste wedstrijd in zijn soort noemen.

Lepopski: “Plezier staat voorop”

Hannes De Koninck (24), Jari Sinnesael (24), Morgan Wylleman (24) en Cédric Cuvereau (23) vormen samen de band Lepopski. Het viertal brengt een vrij uniek Belgisch geluid en wil ongetwijfeld doorstoten naar de finale van Humo’s Rock Rally.

Lepopski, dat is een groep olijke jongens uit Oostende. Hannes houdt zich vooral bezig met het schrijven van de nummers, hij zingt ook en doet de toetsen. Jari is dan weer de man die de elektrische gitaar bespeelt. Morgan concentreert zich op de bas en de synth en Cédric vind je doorgaans aan de drums.

Met pop in hun naam kunnen ze niet anders dan het goed doen in de toekomst. Denk maar aan Das Pop en Pop in Wonderland, als dat een indicator kan zijn. “Lepopski werd niet opgericht met die popgroepen als voorbeeld”, duidt Hannes. “Ze brengen dan wel popmuziek, maar we raakten vooral geïnspireerd door The Beatles en Kings.”

In de muziek van Lepopski herken je vooral een Belgisch geluid. Ze hebben een resem eigen geschreven nummers waarop je best je dansschoenen aantrekt. “Onze kansen? De goesting is er alvast. We gaan het beste van onszelf geven en dan zien we wel. Plezier staat nog altijd voorop, maar doorstoten naar de finale is altijd meegenomen natuurlijk.”

Friedel Dufait kijkt hard uit naar de preselecties. © JRO

Friedel ‘Bwana’ Dufait: “Dit is ‘the next level’” De Oostendse Bwana gaat door het leven als Friedel Dufait. Amper 17, maar nu al wordt ze een artiest voor de toekomst genoemd. Bwana is een ‘one woman band’ die alle instrumenten onder de knie heeft die je nodig hebt om een indie-pop-rock, alternative band te vormen. Friedel schrijft haar teksten zelf. Die zijn altijd oprecht en origineel. “Heel veel mensen kunnen zichzelf in mijn teksten herkennen”, zegt ze. “Hoe het project Bwana begonnen is? Ik herinner me nog goed dat dat op een warme zomerdag was. Teksten schrijven doe ik al even, maar muziek maken nog niet zo heel lang. Dat ik iets met die teksten wou aanvangen stond vast, maar hoe je daaraan begint was wat moeilijker. Op een gegeven moment besloot ik mijn zolderkamer in te richten tot een studio en toen ging het snel. Muziek is al langer aanwezig in mijn leven. Op jonge leeftijd leerde ik slagwerk en piano aan het Conservatorium aan Zee en alle andere instrumenten die ik bespeel, die leerde ik uit mezelf.” Krachtige zangstem De jonge Oostendse weet te overtuigen als ze op het podium staat. Met haar melancholische gitaarlijnen, die vergezeld worden van een herkenbare, krachtige en lage zangstem pakt ze het publiek zo in. Al heeft ze geen echt genre. “Ik vind het zalig om genreloos door het leven te gaan”, lacht ze. Friedel kijkt hard uit naar haar optreden in De Zwerver. “Ik heb me ingeschreven via Vibe en zag tijdens de examenperiode opeens mijn naam opduiken tussen de geselecteerden. Humo’s Rock Rally is zo een beetje ‘the next level’. Wat mijn verwachtingen zijn? Er doen heel wat goede bands mee, om daar nu een verwachting op te plakken is wat moeilijk. Maar ik schat mijn kansen in zoals de rest, denk ik. Ik kijk er wel keihard naar uit. Het geluid in De Zwerver is prachtig. Het wordt ongetwijfeld ‘one to remember’”, besluit Friedel.

Nir Shemmer: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”. © Jeffrey Roos

Nir Shemmer: “Ik wil me tonen aan het publiek”

Nir Shemmer debuteerde in september 2020 met zijn single Shaky Ground, een lied over zijn eigen traumatische ervaring. “Ik zie mijn deelname aan Humo’s Rock Rally als een kans om mij te tonen aan het publiek.”

Nir werd geboren in Israël, maar kwam op jonge leeftijd – 2,5 jaar was hij – met zijn ouders in Oostende wonen. Veel herinneringen aan zijn eerste levensjaren in Israël heeft hij niet meer. Oostende is zijn thuis geworden. Ondertussen zijn de ouders van Nir, na hun scheiding, teruggekeerd naar Israël. Nir bleef in Oostende, want zijn leven lag hier. Met muziek startte de Oostendenaar al op jonge leeftijd. “Ik was geweldig geïnspireerd door de blues-, pop- en rockgrootheden zoals Eric Clapton, James Taylor, Jackson Browne en Fleetwood Mac. Ik nam tijdens mijn tienerjaren de gitaar ter hand en begon te spelen. Ik speelde hier en daar in wat coverbands, maar mijn droom was een eigen single uitbrengen.”

Uit eigen leven

Die droom werd werkelijkheid, want in 2020 bracht Nir zijn eerste single Shaky Ground uit, samen met jeugdvriend Thomas Decock. “Shaky Ground gaat over gevoelens van wanhoop en hoop bij het zien van een partner die strijdt tegen mentale gezondheidsproblemen. Een beetje mijn eigen levensverhaal”, duidt Nir. “Ondertussen bracht ik ook al twee nieuwe singles uit: I Dont’t Know Just Why en Without You. Opnieuw twee nummers die uit mijn eigen leven gegrepen zijn. Die laatste twee nummers zal ik in De Zwerver brengen, samen met een nieuw nummer dat nog niet uitgebracht werd. Het wordt dus een spannend debuut.”

“Ik zie mijn deelname aan Humo’s Rock Rally vooral als een unieke kans om met mijn project te spelen in een leuke zaal. Ik heb goeie muzikanten kunnen strikken. We zien wel hoe het loopt. Deelnemen is belangrijker dan winnen, toch? Ik ben ook een van de oudsten”, besluit Nir.