Drie nieuwe namen voor Cactusfestival: Belle & Sebastian, Coely en Sylvie Kreusch

Cactus Muziekcentrum heeft drie nieuwe namen toegevoegd aan de affiche van het Cactusfestival deze zomer in Brugge. Het Schotse duo Belle and Sebastian concerteert op vrijdag 8 juli, een dagje later worden Coely en Sylvie Kreusch in het Minnewaterpark verwacht.

Eerder al werden Robert Plant & Alison Krauss, Balthazar, Franz Ferdinand, Richard Hawley, Intergalactic Lovers en Supergrass aangekondigd. Na twee jaar stilte door corona vindt het Cactusfestival op 8, 9 en 10 juli opnieuw plaats in het Minnewaterpark in Brugge.

Schots duo

Op vrijdag 8 juli staat de Schotse band Belle and Sebastian op het podium van Cactusfestival. Met ‘A Bit of Previous’ brengt het romantische duo dit jaar hun tiende studioalbum uit, meteen het eerste in zeven jaar. Hun recept van piekfijne melodieën en meevoerende lyrics blijft ongewijzigd.

Comeback

De Belgische Coely keert terug naar Brugge op zaterdag 9 juli, vol zelfvertrouwen én met nieuwe tracks. Na het succes van haar gouden plaat ‘Different Waters’ uit 2017 verdween ze even uit de spotlights, om eerder dit jaar haar comeback aan te kondigen. Diezelfde dag treedt nog een Belgische dame met pit op: de Antwerpse Sylvie Kreusch maakte eerst furore als frontvrouw van de art-rock band Soldier’s Heart en aan de zijde van Maarten Devoldere bij Warhaus. Onlangs verkocht dit fotomodel, dat al nummers schreef voor promocampagnes voor lingeriemerk Victoria’s Secret, Prada en BMW, solo de Cactus Club uit.

Info en tickets: www.cactufestival.be