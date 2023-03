Drie muziekverenigingen in concert

Fanfare Sint-Cecilia Nieuwkerke, Harmonie Sint-Cecilia Nieuwkerke en Harmonie De Vlaamse Vrienden Westouter brengen op zondag 12 maart in het Muziekcentrum van Dranouter ‘Grand concert’.

De drie muziekverenigingen zullen elk drie werken brengen waarmee ze hun eigenheid behouden, maar dan muzikaal gesteund worden door de andere muzikanten.

“Alles zal dan ook veel voller klinken”, weet Dries Delaplace van de Nieuwkerkse harmonie. “Wij kiezen voor onze stijl waarbij we popnummers van onder meer Coldplay brengen. We zagen dit uniek concept tot driemaal uitgesteld door corona. Eindelijk kunnen we samen dat orkest vormen van een 50 à 60-tal muzikanten.”

Bij de Nieuwkerkse fanfare is Willy Bruneel gebrand op een mooi optreden. “Zelf vormen we niet de grootste bende, maar we brengen wel de muziek die populair is bij de volksmens.” Zenuwachtig om de grote groep te leiden is Willy niet. “Ik speel al 67 jaar muziek en ben al zo’n 30 jaar dirigent.”

Bijzonder wordt zeker ook het optreden van Mill Thevelein (14), spelend lid van Vlaamse Vrienden en letterlijk opkijkend naar zijn grootvader Luc Soen (67) die nu drie jaar de Vlaaamse Vrienden dirigeert.

“Ik ben op 12 maart in de eerste plaats de dirigent van de volledige groep muzikanten, maar zal mijn kleinzoon natuurlijk wel extra in het oog houden.” Luc is voormalig leerkracht aan de Ieperse muziekacademie en legt de lat voor deze samenwerking dan ook hoog. “De repetities leerden me dat iedereen er voluit voor gaat en we afstevenen op een mooi concert.” Als dirigent van de Vlaamse Vrienden koos Luc Soen onder meer voor filmmuziek uit Les Misérables. (MDN)

Het ‘Grand Concert’ van zondag 12 maart om 11 uur in Muziekcentrum Dranouter is gratis toegankelijk.