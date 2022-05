Drie MIA-winnaars en andere toppers op belevingsfestival

We mogen zo stilaan beginnen aftellen naar Moen Feest. Het vierdaags belevingsfestival dat tijdens het Hemelvaartweekend in Moen doorgaat. Op de affiche prijken naast wereldtopper James Blunt, ook nog drie MIA-winnaars en de Nederlandse revelatie Goldband.

“Moenfeest mag zowat de opener genoemd worden van het Belgisch festivalseizoen. We zijn dan ook blij dat we zoveel talent kunnen samenbrengen op ons festivalterrein”, begint Nico Vanderschelden, woordvoerder van Moen Feest.

De affiche maakte men al een tijdje geleden bekend, maar nu is men heel blij dat er bevestiging komt dat de programmatie vrij goed zit. “Metejoor, Bazart en Regi wonnen onlangs in totaal zes MIA-awards. Ze zijn alle drie te gast in Moen. We zijn tevens blij van de Nederlandse groep Goldband op de affiche te hebben. Zij werden onlangs door de luisteraars van de Nederlandse omroep 3FM uitgeroepen tot beste groep in Nederland én het beste album”, zegt hij met enige trots.

Volgens Nico zullen deze mensen samen met Noordkaap, die in Moen een reünieconcert brengt, James Blunt die in Moen zijn wereldtournee opnieuw opstart en alle andere artiesten, van Moen Feest een bijzondere editie maken.

Voorverkoop

Ook de voorverkoop lijkt goed te lopen. “Vooral voor onze family day op zondag gaan de tickets meer dan vlot de deur uit. Maar ook voor de andere dagen loopt de voorverkoop goed. Het zal dus opnieuw een leuk belevingsfestival worden. Vergeet niet dat we naast de vele groepen en artiesten o.a. ook nog tal van foodtrucks hebben zonder het reuzenrad te vergeten.”

De organisatoren beginnen stilaan af te tellen naar het Hemelvaartweekend. “In het weekend van 20 mei beginnen we met de opbouw om op donderdag 24 mei te kunnen knallen. We hebben een strikte planning opgesteld, want er komt heel wat kijken bij zo’n festival”, besluit Nico.

Tickets kunnen nog altijd gekocht worden op de gekende voorverkoopadressen en via de website Moenfeest.be. Voor de mensen die al een ticket hebben kan er nu ook een parkeerticket aangeschaft worden. Zo ben je zeker van een comfortabele parkeerplaats. (GVZ)