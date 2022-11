Drie koren zingen samen in Heilige Familiekerk

Dameskoor Zimra hoopt zaterdag 19 november op een volle Heilige Familiekerk. Voor hun nieuw meerkorenproject ‘Fly me to the Moon’ slaan ze de handen in elkaar met twee andere koren. Ze brengen popmuziek en nemen hun publiek mee naar de jaren 60 en 70.

Zimra is met een meerkorenproject niet aan haar proefstuk toe. Het dameskoor pakt elke twee jaar uit met een dergelijk optreden. “We startten ooit met Koren zonder Kaf en daarna kwam Trifolium. Dit jaar mogen we iedereen verwelkomen op Fly me to the Moon”, glunderen Annemie Vermote, Caroline Rousseau, Veerle Renier en dirigent Diederik Glorieux. Samen vormen zij het bestuur van dameskoor Zimra.

“We zochten en vonden twee koren die samen met ons in zee wilden gaan. Popkoor Voices uit Kortrijk en Vocaal Ensemble Chapeau uit Wevelgem zagen een samenwerking helemaal zitten en intussen hebben we samen al heel wat gerepeteerd”, zegt Veerle Renier.

Vocaal Ensemble Chapeau heeft een heel divers repertoire en dat zal duidelijk worden op 19 november. Het ensemble staat onder leiding van Benedikt Seynhaeve. Popkoor Voices werd opgericht in 2015 en staat onder muzikaal toezicht van Bram Verstraete. Dit koor brengt meerstemmige liedjes van vroeger en nu. Beide koren waren erg enthousiast over een samenwerking en samen brengen we nu Fly me to the Moon”, zegt Veerle.

Zimra, wat staat voor verheerlijkende melodie, mag rekenen op de deskundige leiding van Diederik Glorieux. “We hebben er al een heel mooi palmares opzitten met onder meer een deelname aan The World Choir Games en dit voorjaar nog brachten we met Zimra Chante een concert met Franse chansons. We kijken nu enorm uit naar 19 november. We brengen een mooi en avondvullend programma met liedjes uit de jaren 60 en 70. Er komen zowel Nederlandse, Franse als Engelse nummers aan bod en we trekken helemaal de kaart van de popmuziek”, weet Diederik.

“Elk koor is apart te horen, maar we brengen ook een aantal nummers in grote groep, met de drie koren. We mogen opnieuw rekenen op onze huispianist Pieter Tieghem en Anneleen Boehme zorgt voor heerlijke, warme tonen op de contrabas. Beide muzikanten zijn geboren en getogen in Izegem. Simon Decraene begeleidt mee op drum.”

Fly me to the Moon is er op zaterdag 19 november om 20 uur in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens.” Het zou fijn zijn om een volle kerk te mogen verwarmen met onze muziek. We maken er alvast een prachtige muzikale avond van”, klinkt het bij de organisatoren.

(MVO)