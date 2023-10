Drie koren bundelen de krachten voor concert in Tielt, Oostrozebeke en Dadizele

Koninklijk Koor en Orkest Zanglust uit Tielt, koor Terpsichore uit Oostrozebeke en Koninklijk Zangkoor Cantabile uit Dadizele slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijk optreden op 4, 11 en 12 november op drie locaties.

De koren brengen het Stabat Mater, een van de bekendste middeleeuwse Latijnse gedichten waarin moeder Gods rouwt om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (‘De moeder stond bedroefd’). De koren, die samen meer dan honderd zangers in de rangen hebben, brengen de versie van Karl Jenkins. Soliste en mezzosopraan Lara Cannaert wordt begeleid door meer dan veertig muzikanten van het symfonisch orkest van Zanglust.

De eerste uitvoering gaat door op zaterdag 4 november in de O.L.V.-kerk te Tielt om 20 uur. Het concert wordt op 11 november herhaald in de Sint Amandskerk in Oostrozebeke om 20 uur en op 12 november staan de koren om 17 uur in basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele. Kaarten kosten 17 euro (-12 jarigen betalen 10 euro) en zijn te bestellen via www.zanglust.be.