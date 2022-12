Drie koren brengen gezamenlijk kerstconcert

De koren Cantiga (Tielt), Terpsichore (Oostrozebeke) en Cantando (Oedelem) slaan de handen in elkaar en brengen op vrijdag 9 en zondag 11 december een stemmig kerstconcert.

De kerstperiode is dan ook de tijd van het jaar voor een sfeervol koorconcert. Het spreekt voor zich dat er dan ook een lekker koor repertoire rond het kerstthema gebracht wordt. Het koor staat onder de leiding van Michiel De Jaeger en Tom Hoornaert die kozen voor een gevarieerd repertoire voor dit meerkorenproject. Een alom bekende naam is die van componist John Rutter. Uit zijn enorme kooroeuvre wordt het mooie Christmas Lullabye gebracht. Met Hymne des fraternisés brengen de drie koren een stukje filmmuziek van Philippe Rombi. Het monumentale Raise your glad voices zal dan weer zorgen voor het nodige kippenvel wanneer het honderd koppige koor de stembanden zal laten klinken. Maar ook het Nederlandstalige repertoire en wat samenzang zullen de revue passeren. Voor de muzikale begeleiding zorgen het koperkwintet Brassta, organist Tom Hoornaert en pianist Geert Debacker. De tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor (-12 jaar) en zijn te verkrijgen bij alle koorleden. Het kerstconcert in Tielt krijgt zijn beslag op vrijdag 9 december om 20 uur in de Sint-Pieterskerk. Het kerstconcert in Oostrozebeke volgt op zondag 11 december om 17 uur in de Sint-Jozefskerk op de Ginste. Op de foto zien we de deelnemers aan het kerstconcert in Oostrozebeke en Tielt. (CLY/foto CLY)