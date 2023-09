Drie generaties musiceren samen in Koekelaarse band Het Archief: “Band brengt hen dichter bijeen”

Wie op zoek is naar muzikanten om een feest of ander evenement op te luisteren en even googelt, komt ongetwijfeld terecht bij de Koekelaarse muziekband Het Archief. Veel info is er niet te vinden op het web, maar enkele video’s over zijn optredens bewijzen niettemin dat het sextet toch wel iets in zijn mars heeft. Het bijzondere aan deze muziekband zijn de drie generaties uit eenzelfde familie die deel uitmaken van de groep.

De oudste is de 81-jarige leadgitarist Etienne Steen. Hij speelde lang bij de Koekelaarse coverband The Rainbows, die enkele jaren geleden nog te zien was in The Voice Senior. Door de coronapandemie hielden de meeste muzikanten het voor bekeken en werd de band opgedoekt. Het tweede lid van de familie Steen is basgitarist Michel Steen (57). Hij speelde vroeger in verschillende groepen, maar dat is zowat twintig jaar geleden. De muziekmicrobe was echter nooit helemaal dood.

Toen vier jaar geleden bij zijn zoon Jorrit (20) de interesse groeide om ook gitaar te spelen, oefenden ze regelmatig samen. Het idee om het driegeslacht Steen samen te brengen in een band groeide hierdoor bij Michel. Toen de band van vader Etienne ophield te bestaan en hij hoorde dat bij de kwieke tachtiger de goesting om op te treden nog niet was weggeëbd, stond niets de oprichting van een nieuwe band nog in de weg. Een drummer, een zanger en een dame die de backing vocals voor haar rekening neemt, sloten nog aan bij de groep en… Het Archief was geboren.

Jong van hart en geest

“Veel muziekgroepen die drie generaties van eenzelfde familie verenigen ken ik niet”, vertelt Sandra Vandenbroecke, partner van Michel Steen en stiefmoeder van Jorrit. “Het is werkelijk aandoenlijk om te zien hoe ze zich samen amuseren wanneer ze repeteren of op een podium staan. Het samenspelen brengt hen ook dichter bij elkaar en zorgt voor een hechtere familiale band.”

“Jorrit kijkt op naar zijn vader en grootvader en leert elke dag bij. Van enig leeftijdsverschil is weinig te merken, want alle drie zijn ze jong van hart en geest. Daarenboven is grootvader Etienne fysiek nog heel kranig en alert. Tijdens een optreden staat hij nog de hele tijd recht en neemt hij verschillende solonummers voor zijn rekening. Ik geniet er telkens van als ik hen zie musiceren.”

“Het is aandoenlijk om te zien hoe ze zich samen amuseren” -Sandra Vandenbroecke

Al bestaat de groep nog niet zo lang, toch treedt hij gemiddeld twee keer per maand op. Tijdens de zomermaanden gebeurt dat zo goed als wekelijks. Het repertoire van Het Archief omvat een 25-tal Nederlandstalige pop- en rockcovers. Zowel liedjes van De Kreuners, Raymond van het Groenewoud, Gorki als Clouseau worden wekelijks geoefend in het repetitielokaal, dat zich achter de woning van Michel Steen in Zande bevindt.

“Ik merk elke repetitie dat alle leden van de band werkelijk de perfectie nastreven”, aldus Sandra Vandenbroecke. “Ook de keuze van de nummers gebeurt heel plichtsbewust. Een Nederlandstalig nummer vinden dat zowel muzikaal als instrumentaal geschikt is voor de band is niet altijd simpel. Stilaan willen ze hun repertoire uitbreiden, want ze willen nog vaker optreden. Momenteel beperken de optredens zich hoofdzakelijk tot locaties in de buurt, maar daar willen ze in de toekomst verandering in brengen.”

Positieve reacties

“Het optreden dat iedereen tot op vandaag het meest is bijgebleven was een evenement georganiseerd door ‘Autism in Colour’. Dat is een organisatie die kinderen en volwassenen met autisme steunt en evenementen organiseert om geld in te zamelen. De sfeer op de bijeenkomst waaraan wij deelnamen was formidabel en het publiek was heel enthousiast. Eigenlijk krijgen we overal heel positieve reacties op de optredens van de band”, besluit Sandra Vandenbroecke.

Wie Het Archief aan het werk wil zien moet eens YouTube raadplegen. Ondertussen staan al enkele korte fragmenten van hun optredens online. Over een eigen website beschikt de band nog niet, maar via Facebook kan je gemakkelijk contact opnemen met Michel Steen. (Philippe Decruynaere)