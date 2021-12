Drie Brugse bands veroveren laureaatplaats tijdens finale Sound Track Kortrijk

VI.BE, Clubcircuit vzw, Ancienne Belgique, De Brusselse Jeugdhuizen, Cactus Muziekcentrum, Het Depot, Muziekodroom, muziekclub N9, Trix, De Casino, Democrazy, De Zwerver, Het Entrepot, Wilde Westen en Muziekclub 4AD sloegen ook dit jaar weer de handen in elkaar voor een ambitieus plan. De tweede editie van Sound Track is ondanks corona een groot succes.

Het evenement biedt een podium- en kansenparcours voor artiesten met talent en ambitie. Dat talent mogen ze bewijzen tijdens één van de vele liveshows. Maar liefst 136 artiesten werden er geselecteerd en die mochten zich bewijzen tijdens de regionale voorrondes. Na drie voorrondes in Cactusclub (Brugge), 4AD (Diksmuide) en De Zwerver (Leffinge) werden acht bands weerhouden door de professionele jury voor de West-Vlaamse finale in De Kreun te Kortrijk. In de andere provincies gebeurde hetzelfde.

Hoewel corona wederom roet in het eten ging strooien, werd beslist het evenement toch te laten doorgaan. Zittend, op afstand van elkaar en headbangend op een stoel. “Een mondmasker en covid safe ticket waren verplicht. We voorzagen eveneens voldoende ruimte tussen de bezoekers wat voor een veilig gevoel moest zorgen”, klinkt het bij de organisatie.

Ook het publiek kon zich hierin vinden. “Het is niet omdat we moeten zitten dat we niet kunnen genieten. Het is anders en het voelt anders maar genieten doen we des te meer. We zitten al veel te vaak binnen en nu met die verstrengde regels doet het deugd om te supporteren voor de band waarvoor we gekomen zijn”, aldus Stefanie Dehaese (19) uit Kortrijk.

Handel in de lucht

Ook bij de bands beukte het enthousiasme erop los. In de backstage wass het volledige focus op het concert en omdat de line-up gebeurde aan de hand van een loting zat de stress er voor sommigen stevig in. “Het was afwachten wanneer we mochten aantreden. Je wilt natuurlijk niet als eerste en al helemaal niet als laatste. Daarzo middenin is ideaal”, weet Michiel ons te vertellen.

Dat de bands hun fanbase meegenomen hadden, was meer dan duidelijk. Tijdens het concert van Liquid Molly gingen menig handen in de lucht en was het duidelijk dat het stilzitten zijn tol begon te eisen. “We profiteren er soms eens van hé. Zowat op het einde van elk nummer eens vluchtig rechtstaan zal wel niet zoveel kwaad kunnen. We kunnen moeilijk steeds al zittend supporteren”, lacht Fleur.

20 minuten roem

Elke band kreeg maar een aantal minuten de tijd om het beste van zichzelf te geven. Een volledige set spelen zat er dus niet in en ook bisnummers waren niet aan de orde, hoewel daar vaak om gevraagd werd. “Het voelde heel onwennig voor ons. We hadden slechts twintig minuten tijd om het beste van onszelf te geven. Op datzelfde moment zit een jury je te jureren en te beoordelen. Dat geeft allemaal stress. We hebben het wel kunnen loslaten maar het is toch anders dan we gewend waren”, vertelde Nick Noel & The Red Rose Rogers. “Het is nu vooral nog uitkijken naar de winnaar.”

En die winnaars werden afgelopen nacht bekend gemaakt. Brugse bands verdedigden de West-Vlaamse eer afgelopen avond. Niemand minder dan Bobbi Lu, The Christian Club en Barno Koevoet & De Duijmschpijkers werden de laureaten van de avond.

Deze laureaten treden in de voetsporen van onder andere Meskerem Mees, Coline & Toitoine, Ventilateur en Rosa Butsi. Net als de laureaten van de eerste editie starten ze elk aan een individuele ‘track’. Een kansenparcours op maat, met professionele begeleiding, support van de brede muzieksector, een bootcampweekend, residenties in de muziekclubs, technische, zakelijke en/of grafische ondersteuning, opnametijd in professionele studio’s, nationale expores en shows op vooraanstaande festivals, in concertzalen, in de Vlaams en Brusselse jeugdhuizen en zelfs op buitenlandse showcases.

Gisteren werd ook voor de eerste keer de nieuwe Lotto Publieksprijs uitgereikt. Hierbij was het niet de vakjury maar het publiek dat bepaalde wie met de prijs naar huis ging. De Gistelse band Liquid Molly mocht naar huis gaan met 1.000 euro. In de andere provincies wonnen Meltheads, Koala Disco, Scarificator en Neptune-Bloom.

(TV)