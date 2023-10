DREUN XL maakt plaat met kleinVerhaal: “Ode aan ‘Dewilde Superheld’”

In O.666 werd een album opgenomen door een bijzondere groep muzikanten van Dreun XL. De groep bestaat uit mensen met een mentale beperking uit de ateliers van Tordale in Torhout. Het album is een eerbetoon geworden aan oprichter Keanu Dewilde uit Oostende.

De noiserock groep Druen werd in 2017 in de ateliers van Tordale, voorziening voor mensen met het vermoeden van een verstandelijke beperking in Torhout, opgericht door de Oostendse gitarist en drummer Keanu Dewilde. Hij bracht een zevental muzikanten samen voor eerlijke muziek zonder franjes. Dreun werd meer dan een muziekgroep, maar veeleer een luid bondgenootschap, oprecht en uit de buik. Door een tragisch fietsongeval in juni 2019 kwam Keanu in een coma terecht en overleed alsnog een jaar later. Hij werd amper 23. De groep bleef verweesd achter, tot gitarist Jonas Messelier de muzikanten onder zijn hoede nam. Hij zorgde ervoor dat het mooie initiatief niet verloren ging.

“Wij kenden Keanu omdat hij ook nog bij TOSO, the ostend street orchestra, van KleinVerhaal heeft gespeeld. In zijn job in Tordale was hij ook een muziekproject opgestart. Om zo’n supermooi project niet verloren te laten gaan, heeft Jonas Messelier dat project verder gezet. Hij vroeg of we niets samen konden doen. Hij repeteerde twee keer in de week, maar om het wat spannend te maken, werd beslist om een album op te nemen”, vertelt Dieter Debruyne van KleinVerhaal.

Psychedelisch

De groep kroop samen in de studio met KRANKLAND oftewel Thomas Werbrouck. “Hij is een muzikant hors categorie die steeds gretig de grenzen van het muzieklandschap opzoekt. We hebben samen aan nummers gewerkt en na twee jaar kunnen we het resultaat naar buiten brengen. De titel is Dewilde Superheld, als ode aan Keanu. Wij kenden hem als een supergedreven en geëngageerde kerel. Het is leuk dat zijn project hier is terecht gekomen. Het klopt voor ons om hem eer aan te doen door met zijn bende aan de slag te gaan.”

Keanu Dewilde overleed in 2019. © GF

Het album werd opgenomen in de muziekstudio van O.666. “De songs zijn bezwerend en psychedelisch, de sound neemt bij momenten kosmische proporties aan. Spacy keys, een schreeuwerige zwerm gitaren, een batterij repetitieve percussie, een fundament van donderende bassen. De vocals zijn ongepolijst en niemand minder dan Batman zelf heeft het voor het zeggen in het monumentale Demonica. Zowel de rauwe energie van The Stooges, de loden zwaarte van Black Sabbath als het universum van GOAT weergalmen in de sound van DREUN XL. Het is muziek van en voor ongefilterde superhelden”, besluit Debruyne.

De hort op

Het album van DREUN XL komt uit op vinyl en digitaal op 14 oktober. De groep stelt het album dezelfde dag voor in Muziekclub De Zwerver in Leffinge. Er komen ook nog optredens in Antwerpen en Geel. “We gaan er mee de hort op, want die gasten verdienen een podium.” De videoclip van de single Op’t Gevoel werd opgenomen in de dagdagelijkse omgeving van de muzikanten in Tordale.

Dewilde Superheld is een release op het Drift muzieklabel van het Oostendse kleinVerhaal, sociaalartistieke organisatie gespecialiseerd in muzikale verhalen met een hoek af.

Voorstelling album Dewilde Superheld op zaterdag 14 oktober om 21 uur in De Zwerver, Dorpsstraat in Leffinge. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de deur en 12 euro met Z-pas en zijn te koop via www.dezwerver.be.