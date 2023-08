Dranouter Festival mag 15.500 bezoekers verwelkomen op eerste festivaldag: “Populairste vrijdag in jaren”

De eerste volwaardige festivaldag van Dranouter Festival was een schot in de roos. Met 15.500 aanwezigen was het een van de populairste openingsdagen van de laatste jaren. Ook op zaterdag belooft het koppen lopen te worden, de laatste 200 tickets zijn in verkoop.

Op vrijdag 4 augustus opende het festivalterrein van Dranouter onder tromgeroffel en trompetgeschal. Op de line-up van de 49ste editie o.a. Merol, Bazart, Lucky Chops, Charlie Cunningham, Daan, Selah Sue… Maar liefst 15.500 zakten af voor de eerste festivaldag, voor een mix van stevige headliners, te ontdekken bands, heerlijke foodstands & themabars, kinderanimatie én een zonnetje. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Dit is een recordopkomst voor onze vrijdag, die normaal de rustigste dag is. Deze middag kondigden we aan dat de laatste 200 zaterdagtickets in verkoop gaan. Zalig om te zien hoe het publiek geniet.”

Donderdagavond met 80s tunes en DJ Jack Amai M’n KlakOp donderdag 3 augustus ging Festival Dranouter voor een knallende start, met een openingsprogramma op de Feestzone, een tweede festivalterrein naast de Camping Zone. Van ’s middags zorgt een bonte mix van DJ’s voor een stevig feestje, van 80s hits tot tv-figuur Jaimie van Down The Road (aka DJ Jack Amai M’n Klak) of StuBru-resident Flavour Drop. De donderdagavond was gratis voor inwoners van Heuvelland, mensen met een 3-daags ticket en mensen die een van de losse tickets hadden aangekocht.

Na de vorige festivaleditie vergrootte de organisatie de Palace-tent met één beuk. Terechte keuze, zo bleek, want het Festival Dranouter-publiek stelde niet teleur. De donderdag stond gelijk aan meebrullen, dansen en zweten.

Zonnige start

Op vrijdag 4 augustus ging dan ook het grote festivalweide in de Dikkebusstraat open. Onder een blauwe hemel en met de zon. De prachtige, ruime festivalweide aan de voet van de Kemmelberg zag er nog extra mooi uit. Enkele nieuwigheden dit jaar: de wandelbrug om tussen de twee festivalterreinen te switchen, de nieuwe themabar Bar Rouge by Kasteelbier, 3 Recyclepunten, het nieuwe podium De Koer, de cocktailbar op het dakterras van Eetcafé ‘t Folk…

De sfeer zit helemaal goed, weet ook festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Onze vrijdag is traditioneel gezien de kalmste dag. Dit jaar zullen we bijna even veel mensen ontvangen op vrijdag als op onze zaterdag, traditioneel onze populairste dag. Echt tof om te zien dat de Festival Dranouter-gangers het wisselvallige weer niet aan hun hart laten komen, maar gewoon samen een onvergetelijk weekend willen beleven.”

Laatste 200 zaterdagtickets

Net als vorig jaar ziet het ernaar uit dat de zaterdag het bordje “uitverkocht” zal uithangen. Bavo Vanden Broeck: “Deze namiddag kondigden we aan dat de laatste 200 zaterdagtickets in verkoop gingen. Mensen kunnen die aankopen via de online ticketshop, of morgen ter plekke aan de festivalkassa’s. Wellicht zal onze zaterdag tegen de avond uitverkocht zijn. Super gewoon.” Voor wie liever zondag wil afzakken naar Dranouter, zijn er nog steeds tickets kopen via de online ticketshop.

De themabars Guinness Corner, ‘t Hommelhof, Oxfam Bar, de bar in de Palace, de Jupiler Saloon en St Bernardus Bar kregen er een nieuwe bar bij dit jaar. In de thembar Bar Rouge by Kasteelbier kunnen festivalgangers klinken met Kasteel Rubus Framboise en Kasteelbier Rouge. Alle themabars zijn voorzien van een verhard terras met zitmeubilair én animatie. Denk maar aan een bierprinter bij de Guinness Corner, DJ-sets bij Bar Rouge, een karikaturist bij Bar C of darts bij ’t Hommelhof. Bij een ideale 21°C en zonnestralen liepen de terrassen van de start al goed vol.

Focus UK

De Zweedse band Hoven Droven, eerder al te gast in Muziekcentrum Dranouter, opende het festival met een aanstekelijke mix van traditionele Zweedse folk, percussieve uitspattingen en felle gitaren. Daarna was het de beurt aan Dallahan, een Britse band die hier staat in het kader van Focus UK. “In 2022 presenteerden we de 8 beste vertegenwoordigers van de Schotse trad scene. Dat viel goed in de smaak bij de Festival Dranouter-gangers. Dit jaar kozen we voor Focus UK, met de Britse beste folkbands: Dallahan, Noble Jacks, Eliza Carthy & The Restitution, Grace Petrie, Stick in the Wheel, Will Pound & Jenn Butterworth, Valtos, Rob Heron & The Tea Pad Orchestra en Ukulele Death Squad. Zo’n focus helpt om de rijkdom van een regio zichtbaar te maken en brengt de folktouch van het programma duidelijk in beeld. Tussen concerten van bekende namen als Black Box Revelation of Bart Peeters, gaat een nieuwe wereld open voor heel wat festivalgangers.”

Later op vrijdag staan nog o.a. Daan, Black Box Revelation, Lucky Chops, Naragonia Quartet en Bart Peeters & De Ideale Mannen op het programma. Traditioneel zakken heel wat gezinnen op zaterdag en zondag af naar het familievriendelijke festival. Er staan immers heel wat kinderactiviteiten op het programma: El Minigolf, een Berenbad, de gekke speelarena Larie en Ape(n)school, Kermis op Rolletjes, kermisattractie De Spin…