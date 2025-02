Draag bij aan de toekomst van de Kortrijkse muziekscene, met onder meer Kirsten Lemaire als moderator

Lokale muzikanten, organisatoren en muziekliefhebbers komen samen op dinsdag 11 februari in Muziekcentrum Track om de toekomst van de muziekscene in de stad vorm te geven. Het event biedt een unieke kans om ideeën uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen te smeden.

Onder leiding van moderator Kirsten Lemaire gaat de avond van start met een panelgesprek over het belang van een sterke lokale muziekscene. Daarna duiken de deelnemers in diepgaande discussies aan vijf thematafels, geleid door experten uit verschillende domeinen binnen de muzieksector. De avond eindigt met een netwerkmoment in muziekcafé HOF, waar creatieve ideeën verder kunnen groeien en nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Thematafels

De thema’s die aan bod komen zijn ‘Cafécircuit en kleine podia’: Veerle Slootmans van Muzik1030 deelt haar ervaring en onderzoekt samen met de deelnemers hoe we concerten in cafés nieuw leven kunnen inblazen, ‘Organiseren en nightlife’: wat heeft Kortrijk nodig om zijn nachtleven te versterken? Brecht van Minus One en lokale experts delen hun visie, ‘Groeien als artiest’: Colin Van Eeckhout geeft praktische tips aan muzikanten die hun carrière willen uitbouwen, ‘HipHop in Kortrijk’: een open discussie over de uitdagingen en kansen voor lokale hiphopartiesten en dj’s, en ‘Opnemen en promoten’: VI.BE geeft concrete tips over het maken van een demo en hoe je jouw muziek het best in de markt zet.

“Kortrijk staat gekend als de muziekstad van Vlaanderen. We hebben tal van internationale bands en vorige week nog twee finalisten – Arend Delabie en Jonas Nuttin van ANDRO!DZ – in De Nieuwe Lichting. Dit succes komt er niet vanzelf, we blijven hard werken aan de toekomst en daarom ben ik zo blij met dit sectormoment. Muzikanten, programmatoren, management en organisatoren komen samen om deze toekomst mee vorm te geven. De successen van morgen worden vandaag gesmeed”, besluit Felix De Clerck, schepen van Cultuur.

Wil je erbij zijn? Het evenement is gratis, maar vooraf een ticket reserveren is verplicht via www.muziekcentrumtrack.be.