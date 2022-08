DJ Jack Amai m’n Klak is hot op Dranouter: “Ik vind dit fantastisch”

Jamie ‘DJ Jack Amai m’n Klak’ Vankerschaver is wereldberoemd op Dranouter. De Middelkerkenaar draaide plaatjes in de Palace-tent, maar geraakte op weg naar zijn optreden geen meter vooruit door de vele fans die om een selfie smeekten. Daar ging Jaimie maar al te graag op in.

DJ Jack is niemand minder dan Jaimie Vankerschaver, de sympathieke ‘kustboy’ die schitterde in het derde seizoen van Down the Road, het Eén-programma waarbij Dieter Coppens op reis trekt met een groep mensen met het Downsyndroom.

Aangeklampt

Dat schitteren is geen overdrijving, want Jamie is wereldberoemd op festival Dranouter. De deejay werd op weg naar ‘Palace’, de donkerblauwe tent op een boogscheut van de festivalcamping waar hij plaatjes draaide, om de haverklap aangeklampt door enthousiaste festivalgangers. “’t Is fantastisch”, zegt Jaimie. “Het is de eerste keer dat ik de kust verlaat om mijn set te spelen. Maar ik zie het zeker zitten.”

“Ik begin altijd met Paulien, waar ik grote fan van ben. Daarna draai ik iets van mij: ‘Waar is dat feestje’, een plaat die ik samen met Omdat het kan Soundsystem heb gereleased.”

De populariteit van Jaimie zorgde ervoor dat de Palace-tent nog voor zijn optreden flink gevuld was. Een optreden dat hij bovendien aanvatte met zijn spiksplinternieuwe (KW-) klakke.