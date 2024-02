DJ-broers mogen draaien op Tomorrowland: “Samen op affiche met artiesten waar we zelf dagelijks naar luisteren”

Chris en Calvin Ofori uit Wevelgem draaien al vijf jaar plaatjes. Een jubileum dat ze kunnen vieren op… Tomorrowland. De broers mogen er plaatjes draaien en kijken er enorm naar uit. “Ik dacht eerst dat het zever was.”

Medaase, 21 juli op Tomorrowland. Broers Chris (25), die psychiatrisch verpleegkundige is en intussen in Kortrijk woont en graduaatsstudent Sales Calvin (21) Ofori beginnen het stilaan te beseffen. Chris kreeg een mailtje waarin stond dat er goed nieuws was en liet dat meteen weten aan zijn broer. “Ik dacht eerst dat het zever was. Eigenlijk was het pas bij de aankondiging met de officiële beelden dat ik wist dat het echt was”, lacht Calvin.

Tomorrowland dus. Ongetwijfeld een hoogtepunt, maar daar ging een hele weg aan vooraf. Even terugspoelen naar 5 jaar geleden. Calvin had een maat die draaide in de jeugdclub in Wevelgem. “Dat wil ik ook wel eens proberen”, dacht hij. Twee weken later stond ook zijn broer achter de decks. “Daarna mochten we via een klasgenoot draaien op een kleine fuif in Harelbeke. Twee uur voor 15 euro”, weet Chris.

Maar de commentaren op hun mix van urban, hiphop en pop waren lovend. Het bracht hen van fuif naar fuif. “De eerste zes maanden speelden we wel enkel in Harelbeke, maar ook in Bar Lionel in Wevelgem vonden we een thuisbasis. Corona zorgde er even voor dat het stabiliseerde”, klinkt het.

Start to DJ

De finale van MNM Start to DJ bleek dé doorbraak. “En zeggen dat ik eerst niet wilde”, aldus Calvin. “Ik dacht dat zo’n wedstrijd al op voorhand bepaald was. Een dag voor de deadline schreven we ons toch in en schopten we het tot de finale. ‘Zie je wel’, ik heb het veel mogen horen.”

Daarna kwam piek na piek. Club Exo in Sint-Niklaas, Genk on Stage en ook het festival Bomboclat in Brugge. Organisatoren zijn Team Damp en zij mogen deze zomer een podium hosten op Tomorrowland. Ze dachten al snel aan Medaase. En zo staan ze op het grootste festival van misschien wel de wereld.

De broers kijken er uiteraard naar uit. “We staan samen op de affiche met artiesten waar we zelf dagelijks naar luisteren. James Hype willen we bijvoorbeeld zeker zien en natuurlijk Team Damp zelf.”

Wat ze moeten verwachten, weten ze eigenlijk zelf nog niet. “Maar we gaan eigenlijk zonder verwachtingen. Slecht kan het gewoonweg niet zijn. In amper een halfuur gingen 200.000 tickets de deur uit en dat is dan nog alleen voor landgenoten. Het leuke is dat Tomorrowland een wereldwijd publiek lokt.”

Het zorgt nu al voor wat gezonde stress. “Vroeger stond ik op het podium met een zonnebril, maar dat was minder en minder nodig. Misschien dat ik hem op Tomorrowland wel weer nodig zal hebben. Maar sowieso wordt het een ervaring. Voor die zee van mensen, het wordt zot.” (JDW)