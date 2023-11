DJ Benny Boens draait al 27 jaar plaatjes: Geen feest zonder Benny Boens

Wie BB zegt in Kortemark, weet onmiddellijk dat het niet om een of andere bed and breakfast gaat, maar wel degelijk om de klinkende naam Benny Boens. Er zijn weinig Kortemarkenaren die nog nooit een dansje placeerden op de tonen van zijn muziek. Ondertussen hij is al meer dan 25 jaar bezig en tegenwoordig kan je bij hem terecht voor elk event, of dat nu een trouwfeest is of een kasteel volledig van sfeerverlichting voorzien.

“Mijn eerste optreden als dj was op een feestje van een vriendin. Ze werd 16 jaar en gaf een verjaardagsfuif”, vertelt Benny Boens (43) die aan de Torhoutstraat woont en tijdens de week bij Automobilia in Zarren werkt. “Dat is dus al zo’n goeie 27 jaar geleden dat ik er op de toen gangbare manier in de jaren 90, met cd’s dus, muziek draaide. Zo was DJ Benny Boens geboren en ik draaide in de beginjaren onder andere in de ter ziele gegane Piccolo in Handzame, de Bozar in Roeselare, de Cottage in Izegem en de 57 in Torhout. Ik werd ook alsmaar meer gevraagd voor fuiven en bals. Van het een kwam het ander en bijna drie decennia later heb ik een kleine loods vol klank- en lichtmateriaal.”

Bloementapijt

“Mijn corebusiness blijft vanzelfsprekend muziek draaien op feesten en huwelijken,” vervolgt Benny, “maar laat ons zeggen dat je bij mij terechtkan voor het totaalplaatje van je evenement. Meer en meer komt de vraag van de klant om de zaal ook sfeervol in te richten, vooral dan als de mensen een feest geven op locatie. Dan komt er sfeerverlichting aan te pas, rookeffecten, vuurwerk, confettikanonnen… Ik heb ondertussen een heel arsenaal in huis. En wat niet te koop is, dat maak ik dan zelf. Zo knutselde ik een constructie in elkaar die kan fungeren als achtergrond en bekleed kan worden met wat je maar wil: bloemen, lichten, foto’s… Mijn pronkstuk is toch wel mijn constructie die ik boven de dansvloer zet en dan bekleed met allerlei lichteffecten en spiegelbollen. Soms is inventief zijn heel erg nodig, want de klant wil zijn feest soms letterlijk laten schitteren. Zo moesten we onlangs op een huwelijksfeest een bloementapijt voorzien aan het plafond of kreeg ik de vraag om het kasteel van Ingelmunster zowel vanbinnen als vanbuiten op een decoratieve manier van sfeerverlichting te voorzien.”

Muurschildering

“Dan moet je niet alleen rekening houden met de schoonheid, maar ook met de veiligheid van dit alles, want er kwamen meer dan 60 lichtpunten aan te pas buiten. Afwisseling is er genoeg, want soms moet ik snel schakelen en kom ik van een trouwpartij op een carnavalsweekend terecht. Onlangs werd ik gelauwerd door de carnavalisten in Poperinge omdat ik er al zo lang muziek ga draaien tijdens het carnavalsweekend. Ze maakten in dat café zelfs een muurschildering van mij. De weekends zijn vanzelfsprekend heel druk. Wat 2023 betreft, was ik slechts één weekend vrij. Ik doe dit sinds 2005 in bijberoep, maar de combinatie met mijn vaste job wordt moeilijker. Toch trek ik op maandagmorgen met de glimlach naar het werk, zelfs al was het op zaterdag- en zondagmorgen tussen 5 en 7 uur als ik in mijn bed kroop. Momenteel is 2024 al goed gevuld en ook voor 2025 lopen er al boekingen binnen.”

Dj op Dreambeats?

“Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn muzikale verleden, toen ik het geluid mocht verzorgen van Get Ready, Willy Sommers of Paul Severs, die toen immens populair waren. Ik herinner me nog de legendarische optredens met Vlaamse artiesten in de feesttent tijdens Handzame-kermis vroeger. Ook werd en word ik nog altijd gevraagd als dj op Koekelare Leeft, tijdens Bar la Gare en op Popmasters. Het zou ook wel eens leuk zijn als Kortemarkenaar om te mogen draaien op Dreambeats, ze mogen me altijd vragen daarvoor. Zelf heb ik een heel brede muziekinteresse, maar je mag toch wel stellen dat ik een grote fan ben van dj Charlotte Dewitte. Ik ben een vinylverzamelaar in hart en nieren en in mijn grote collectie zitten alvast heel wat van haar platen, want zelfs dj’s brengen nog altijd hun werk uit op vinyl”, besluit Benny. (JD)

Meer info vind je op www.bennyboens.be.