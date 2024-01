DIRK. trapt (voor eigen publiek) clubtour af in cultuurhuis De Leest in Izegem op zaterdag 13 januari

De podiumbeesten van DIRK. komen naar Cultuurhuis De Leest op zaterdag 13 januari. Magik Events haalt de West-Vlaamse rockers naar Izegem voor de aftrap van hun clubtour. “DIRK. heeft al een prachtig parcours afgelegd sinds 2018, we kijken enorm uit naar hun komst. Het wordt een memorabele avond”, zegt voorzitter van Magik Events, Matthias Leman.

DIRK. mocht met ‘Album’ (2018) en ‘Cracks in Common Sense’ (2020) al twee dikke pluimen op de hoed steken. Bovendien is hun meest recente langspeler ‘Idiot Paradise’ (2023) weerom een album om U tegen te zeggen. Toen luisteraars en fans in 2020 maar liefst 3 hits van DIRK. tegelijk in De Afrekening katapulteerden, werd nog maar eens duidelijk hoe geliefd ze zijn. “De band klinkt op hun nieuwste plaat (nog) gerichter, haalt venijniger uit en gooit tegelijk de deuren open naar nieuw muzikaal terrein. DIRK. is nog altijd nostalgisch en warm als Weezer, edgy als Pixies en Fugazi, en doet er à la ‘13’ van Blur nog een geut intelligente en bredere internationale sound bij. DIRK. bestaat uit Jelle Denturck (Kortrijk, geboren en getogen in Ingelmunster), Frederik Desmedt (Tielt), Pieter-Willem Lauwers (Oostrozebeke) en Robin Wille (Izegem, nu Gent). De mannen van DIRK. keren terug naar de begindagen met deze tour waarin ze neus aan neus met het publiek speelden. Met hun wervelende passages op Pukkelpop en in de Gentse Vooruit nog vers in het geheugen, belooft dit op 13 januari een stevig feestje te worden op Izegemse bodem. We zijn zeer blij dat ze hun tournee aftrappen in Cultuurhuis De Leest.” zegt Matthias Leman.

“Al driekwart van de tickets zijn de deur uit, dus aarzel niet als je er nog wil bij zijn”

Het publiek wordt opgewarmd door de Antwerpse post-punkband ‘Disorientations’, bestaande uit levenslange vrienden Lukas Van Camp op bas, Tomas Serrien op drums en Niels Elsermans op zang en gitaar. De naam ontstond tijdens het eindeloos jammen als een manier om gedeelde verlieservaringen te verwerken. Ze mijmeren op een luide en introspectieve manier over het leven, omdat voor hen muzikaal niets vrijblijvend is. “Al driekwart van de tickets zijn de deur uit, dus aarzel niet als je er nog wil bij zijn,” besluit Matthias Leman.