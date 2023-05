Dirigent Tom Seynaeve neemt na 25 jaar afscheid van fanfare Gullegem met lenteconcert

Fanfare Kunst Veredelt Gullegem speelt zaterdag 13 mei in OC De Stekke in Moorsele haar jaarlijkse lenteconcert. Dit wordt meteen het afscheidsconcert van Tom Seynaeve, die na 23 jaar het dirigeerstokje neerlegt.

De familie Seynaeve en de fanfare horen al heel lang samen. Stamvader Jozef, die als beroepsmuzikant de kost verdiende bij het orkest van de opera, waar hij trombone speelde, is ondertussen ruim 65 jaar lid van Kunst Veredelt. “Hij was in Gullegem meer dan 25 jaar dirigent. Ik nam in 2000 het dirigeerstokje van hem over”, verklaart zoon Tom. “Beroepshalve ben ik ook in zijn voetsporen getreden. Ik speel trompet bij de opera.”

Andere wind

Onder Toms leiding beleefde de fanfare zalige tijden. “Wij vormden één grote familie en dat toonde zich ook in de resultaten die we konden neerzetten”, herinnert hij zich de voorbije 23 jaar. “Nu vond ik het echter tijd om een andere wind te laten waaien. Ik zal voortaan weer gewoon als trompettist achter mijn lezenaar kruipen en mijn gevraagde bijdragen leveren.”

Ondertussen heeft hij zelf drie zonen – Vic (trombone), Jef (cornet) en Raf (altsax) – die duchtig door de muziekmicrobe gebeten zijn. Vic mag zaterdag een solo spelen, naast opa, en blinkt volgens zijn vader nu al van trots.

Opvolger

Inmiddels heeft de fanfare een opvolger gevonden voor Tom in de persoon van Merelbekenaar Alexander De Munter. Die is geen beroepsmuzikant, maar bleek wel de beste van vijf kandidaten.

“Die zal er ook zijn op 13 mei, maar mag nog één keer als toeschouwer van het lenteconcert genieten”, zegt Tom. “Wij krijgen extra ondersteuning van twee van mijn vrienden – trompettist Serge Rigaumont en trombonist Carlo Mertens, de zoon van Theo Mertens. Ook zij brengen enkele mooie solo’s.”

(AV)

Het concert in De Stekke start om 20 uur. Kaartjes kosten 12 euro (gratis -12) en zijn te koop via kunstveredeltgullegem.be.