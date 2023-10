‘Diedjies Back To The Roots’ bijna uitverkocht

Ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne keert discotheek Diedjies terug naar zijn roots. Diedjies opende de deuren in 1967 en kan reeds terugblikken op een rijke geschiedenis.

“Nadat ik in Duitsland tijdens een reis kennis had gemaakt met de platenspeler en zag hoe een DJ het volk aan het dansen kreeg, probeerde ik mijn vader ervan te overtuigen dit ook in zijn feestzaal te doen”, vertelt Marc Van Wonterghem (79). “Maar mijn vader zag niet echt potentieel in mijn voorstel en schoot het af. Ik besloot dan maar om zelf aan de slag te gaan met mijn idee en startte aan de Heerbaan in Harelbeke ’t Ezelke op. Het werd een groot succes en twee jaar later kreeg ik plotseling de vraag van mijn vader Staf Van Wonterghem of ik toch misschien in zijn zaal zou willen komen draaien. Meteen de start van Diedjies op zondag. De toegang was gratis en toen ik op een bepaald moment aanklopte bij mijn vader met de vraag om geld om nieuwe platen te kopen, kreeg ik een directe neen te horen. Na wat uitleg te hebben gegeven voerde mijn vader toegangsgeld in, die dan weer gebruikt kon worden om nieuwe vinylschijven mee te kopen.”

Het was Gustaaf Van Wonterghem die in 1935 het Huis Van Wonterghem stichtte. Met de komst van zoon Marc kwam er een expansie in de jaren ’70. Ondertussen bewaakt Gregory Van Wonterghem samen met zijn echtgenote Sophie als 3de generatie de waarden en normen waar Van Wonterghem voor gekend staat. “Het was DJ Poll Van Ghent die in Diedjies draaide vanaf 1977 die een tijdje geleden kwam aandraven met het idee om een reünieparty te houden”, gaat Gregory Van Wonterghem verder. “Aanvankelijk stond ons marketingbedrijf niet echt te springen voor het idee gezien het concept die Diedjies heden ten dage brengt, niet hetzelfde is als in de beginjaren van Diedjies. Pas toen ook burgemeester Francis Benoit op de proppen kwam om in het kader van 900 jaar Kuurne iets rond Diedjies te organiseren gezien Diedjies part of history is van Kuurne stemden we in om ‘Diedjies Back To The Roots’ te organiseren.”

Dat de kaartenverkoop als een trein zou lopen had duidelijk Huis Van Wonterghem niet zien aankomen. Nu reeds zijn alle beschikbare kaarten, op een 100-tal na, verkocht. Enkel op zaterdag 11 november zelf zullen nog een 100-tal kaarten aangeboden worden aan de kassa. Een trouwe bezoekster uit de beginjaren van Diedjies die ondertussen verhuisde richting Boston (Amerika), bevestigde reeds speciaal af te komen van Amerika om deze reünie avond te kunnen meemaken. DJ’s van dienst op Diedjies Back To The Roots zijn DJ Podé (Paul Declercq), DJ Marco (Marc Van Wonterghem (79), DJ Poll Van Ghent (Pol Van Ballenberghe (67), Dirk Stoops, Renato, Pedro, Tony Power en fredo. Info via www.diedjies.be. (BRU)