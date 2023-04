Die Original Dorfmusikanten concerteren eindelijk opnieuw

Het is al van 2019 geleden dat Stimmungskapelle Die Original Dorfmusikanten haar muzikale kunnen nog kon laten horen tijdens een concert. Op zaterdagavond 15 april is het weer zover, want dan organiseert ze opnieuw haar Heimatkonzert in zaal De Fontein. “Wij willen gewoon prachtige muziek maken.”

Die Original Dorfmusikanten werden 34 jaar geleden opgericht door wijlen Marc Debruyne, en zijn in de loop der jaren een blaaskapel geworden die naam en faam vergaard heeft in eigen land en daarbuiten. Het was inmiddels een jarenlange traditie geworden dat ze jaarlijks in het voorjaar hun kunnen toonden tijdens een eigen concert. Door corona en de naweeën ervan is dat er de voorbije drie jaar niet van gekomen.

Vers bloed

“Corona heeft helaas niet alleen nadelige gevolgen gehad voor de organisatie van het concert”, vertelt Lieven Casteleyn. “Het heeft ook huisgehouden in ons ledenbestand: drie van onze leden zijn in die periode overleden. Dat betekent dat we voor bepaalde instrumenten wat beperkt zijn qua bezetting en dus vers bloed zoeken om de groep te komen versterken. Zo zoeken we momenteel een aantal tenoren en baritons.”

“We repeteren elke dinsdagavond om 20 uur in De Pupiter (boven de wijkpost van de politie) in de Fonteinestraat in Pittem, en iedere muzikant die zich geroepen voelt om ons te komen vervoegen is van harte welkom. Momenteel tellen we 24 muzikanten, onder wie vier Pittemnaren. De rest zijn gepassioneerde muzikanten van over heel Vlaanderen, en ons verste lid zakt zelfs vanuit het Nederlandse Axel altijd naar Pittem af. Ons doel is al 34 jaar hetzelfde: we willen samen prachtige muziek maken en het genre bekend maken bij het grotere publiek.”

Twee uur muziek

“Ons concert wordt weer een avond vol typische blaasmuziek”, vult Katharina Eloot aan. “Het programma is traditiegetrouw een mix van marsen, walsen en polka’s, met hier en daar een verrassing. We voorzien een tweetal uur muziek. Onze mensen aan de bar staan uiteraard paraat om iedereen van een natje te voorzien, waaronder een aantal bieren van een lokale brouwer. Natuurlijk is er ook taart met koffie. En we organiseren ook een tombola waarbij iedereen prijs heeft. Kortom, alle ingrediënten om er een gezellige avond van te maken zijn er.”

Het Heimatkonzert in zaal De Fontein begint om 20 uur stipt. De deuren gaan open om 19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro – kinderen tot twaalf jaar mogen gratis binnen – en zijn te verkrijgen bij alle muzikanten of via 0498 04 45 04. Het bedrag moet overgeschreven worden op BE82 0018 2932 0168, met vermelding van naam en voornaam en het aantal volwassenen en kinderen. De kaarten zullen dan op naam klaargelegd worden aan de ingang. (JG)