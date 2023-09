Dianto Reed Quintet treedt op in kerk van Machelen

De Cultuurraad van Zulte nodigt op vrijdag 15 september het Dianto Reed Quintet uit. Het vijftal met Spaanse roots brengt in de kerk van Machelen Identidades: De magie van de duende.

Duende is een onvertaalbaar Spaans begrip dat geassocieerd wordt met de flamencocultuur. Het programma verbindt vijf eeuwen Spaanse muziek en biedt het beste dat het land op dit gebied heeft voortgebracht, met enkele grote namen als Albéniz, De Falla en Granados. Er zal klassieke muziek te horen zijn in de kerk maar ook onvervalste folklore.

Het optreden is het openingsconcert van het Festival van Oost-Vlaanderen. De deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur, het concert begint om 20 uur. Kaarten kosten 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur en zijn te verkrijgen via https://www.wicket.be/cultuurzulte