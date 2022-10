Deze zes West-Vlamingen wagen hun kans in talentenjacht The Voice

Zes West-Vlamingen wagen komend seizoen hun kans in ‘The Voice’ bij coaches Mathieu Terryn, Jan Paternoster, Koen Wauters en Natalia. Drie Kortrijkzanen, Anna Julia Verstrynge (19), Roy Silverans (30) en Griet Samain (34) proberen net zoals Wesley Ngoto (19) uit Stavele, Sara (20) Vandenschrick uit Gistel en Bram Verstappen (30) uit De Haan de jury blindelings te overtuigen van hun stem. Dit jaar kan je zowel op vrijdag- als zondagavond genieten van een nieuwe aflevering.

Anna Julia Verstrynge (19) uit Kortrijk is al sinds haar zevende bezig met muziek. “Toen plaatste ik mijn eerste cover van het liedje ‘Someone Like You’ op YouTube. Nu zing ik in de band ‘Dogwalker’ van mijn nonkel. We brengen vooral popmuziek uit de jaren tachtig. Enkele jaren geleden heb ik meegedaan aan de audities van ‘The Voice Kids’. Ik heb het toen niet gehaald en dat was een grote teleurstelling. Maar ik zie het helemaal zitten om er nu volop voor te gaan.”

“Kortrijkzanen met bands zijn een echte trend bij de West-Vlaamse kandidaten van The Voice”

Kortrijkzanen en hun bands, een echte trend bij de West-Vlaamse kandidaten van ‘The Voice’ zo blijkt. Roy Silverans zat vroeger met zijn vrienden in een bandje ‘Wingman’. “Die heeft nu plaatsgemaakt voor de band ‘Morris And Son’, een The Doors tribute project. Met ‘Zaadpiraat’ brengen we grungecovers. Ik heb er lang over getwijfeld of ik wel zou meedoen. Maar je moet het zien als een netwerkgelegenheid met nieuwe kansen. Ik sta open om nieuwe genres te leren kennen en ik voel dat ik nu al zangtechnisch sterker in mijn schonen sta dankzij ‘The Voice’.”

Griet Samain (34) is de laatste Kortrijkzaan in het rijtje. “Ik ben net zoals Roy en Anna Julia al heel lang bezig met muziek. Vanaf mijn vijftiende volgde ik zanglessen aan het Conservatorium. Nu ben ik al 15 jaar leadzangers van een jazz- en soulband ‘Mainstream Music Band’. Maar ik zing ook samen met een pianist op feestgelegenheden. Sinds 2020 ben ik ook bezig met eigen muziek te schrijven. Ondertussen heb ik al genoeg materiaal voor een album. Maar voorlopig kan je alleen het liedje ‘Listen’ beluisteren op Spotify.”

“Wesley Ngoto uit Stavele wist vorige week jurylid Jan Paternoster al te overtuigen met zijn emotionele ballade”

Vorige week vrijdag kon je Wesley Ngoto (19) uit Stavele al aan het werk horen in ‘The Voice’. De jonge zanger met Congolese roots groeide op in Waregem, maar verhuisde drie jaar geleden naar zijn grootmoeder in Stavele. Hij wist jurylid Jan Paternoster, de frontman van Black Box Revelation te overtuigen met een emotionele ballade Jar of Hearts van Christina Perri en gaat nu door naar de workshops.

Sara (20) Vandenschrick uit Gistel probeert de jury te overtuigen met het lied Don’t Watch Me Cry van Jorja Smith. “Het was mijn mama, die me een duwtje gaf om me uiteindelijk in te schrijven. Want ik wil meer doen dan zomaar zingen onder de douche. Mijn droom is met een band popmuziek te maken en op te treden. Dus hopelijk wekt mijn auditie wat interesse los.” Zondagavond kom je te weten hoe Sara het er vanaf gebracht heeft.

Vanavond mag ook Bram Verstappen (30) uit De Haan, bekend onder de artiestennaam Meermens aantreden in ‘The Voice’. “Ik ben al lang bezig met muziek, maar ik ken niets van de televisiewereld. Daarom dat het programma mij ook wel erg nieuwsgierig maakt. Ik doe eigenlijk mee zonder verwachtingen. We zien wel hoe ver ik kom.” Los van de opnames gaat het best vlot voor Meermens in de muziekwereld. Vrijdag 28 oktober verzorgt hij het voorprogramma van Metejoor in de Trix in Antwerpen.

Wie ‘The Voice’ van Vlaanderen wordt, weten we pas later dit najaar.