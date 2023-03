dEUS neemt Tieltse band DIRK. mee naar buitenland als voorprogramma

Op dinsdag 28 maart in het Zwitserse Zürich en op woensdag 29 maart in het Italiaanse Milaan mag de tieltse muziekband DIRK. het voorprogramma van dEUS verzorgen. Dat liet de band via sociale media weten.

De muziekband DIRK., die heel wat bekendheid verzamelde toen ze in 2020 als eerste band ooit met drie singles in De Afrekening stonden, is eind deze maand te zien in het voorprogramma van de Belgische rock- en indieband dEUS. Daarvoor mogen ze naar Kaufleuten in het Zwitserse Zürich (28/03) en naar Magazzini Generali in het Italiaanse Milaan (29/03).

DIRK., die bestaat uit Jelle Denturck (Kortrijk, geboren en getogen in Ingelmunster), Frederik Desmet (Tielt), Pieter-Willem Lauwers (Oostrozebeke) en Robin Wille (Izegem, nu Gent), is deze maand ook nog in België te zien. Op vrijdag 31 maart treden ze op in Ancienne Belgique. Daarnaast vertoeven ze dezer dagen vooral in Frankrijk en Nederland. Fans kunnen ze op vrijdag 19 mei ook aan het werk zien tijdens Wilde Westen in Kortrijk.