Desselgems kinderkoor blaast 10 kaarsjes uit op jubileumconcert: “Een reis door 10 jaar Muzquito”

Het kinderkoor Muzquito uit Desselgem bestaat dit jaar een decennium. Dat vieren de kinderen op 12 november met het concert JubileuMuzquito. “Op het eind zullen 65 leden en oud-leden samen zingen op het podium”, blikt bezieler Jürgen Vandenberghe vooruit.

Onder impuls van Joke Hennion, Annelies Dufour en Jürgen Vandenberghe, zag Muzquito in oktober 2012 het levenslicht. “Het Desselgemse koorleven bruist, want de kleine deelgemeente telt maar liefst vijf koren. Tien jaar geleden vonden we het jammer dat er geen koor meer was voor kinderen. Daarom hebben we Muzquito opgericht”, legt Jürgen uit.

Eigen programma

Muzquito is niet gebonden aan een parochie. Het koor zingt dus niet in misvieringen, maar kiest zelf zijn programma. De afgelopen tien jaar bracht het koor al vier musicals op de planken. Die waren geschreven en gecomponeerd door Jürgen zelf. “De tweejaarlijkse musical is intussen een traditie geworden. Vorig jaar gaven we onze laatste: Ratten en katten. Dit jaar volgt ons jubileumconcert. De volgende musical zal dan voor binnen twee jaar zijn”, blikt hij vooruit. “Tussendoor zongen we ook nog op andere evenementen zoals aperitief- of koffieconcerten, 11-julivieringen of op Straete Kermis. We hebben dus een mooi programma”, geeft hij aan.

Foto’s en filmpjes

Voor de tiende verjaardag van het kinderkoor neemt Muzquito het publiek mee op een muzikale reis door de geschiedenis van het koor, met foto’s en filmfragmenten van alle hoogtepunten. Uiteraard brengt het koor heel wat liedjes onder leiding van dirigent Jürgen Vandenberghe. “Op het einde zijn de oud-leden aan de beurt. De oudsten zijn intussen al twintigers. Ongeveer 65 leden en oud-leden zullen samen op het podium het slotlied brengen.”

“Zingen is een fantastische hobby die je je hele leven meedraagt”

Momenteel telt Muzquito bijna dertig leden uit de lagere school. “Dat schommelt soms wat, maar alle kinderen zijn welkom. Zingen is een fantastische hobby die je je hele leven meedraagt. De stem is het enige instrument dat je altijd bij je hebt. En dat zullen we tonen op het jubileumconcert”, besluit hij. Het concert vindt plaats op zaterdag 12 november in oc De Coorenaar in Desselgem en begint om 19.30 uur. (NV)