Derde Sportpaleisshow voor Camille

De West-Vlaamse popzangeres Camille Dhont (21) uit Wevelgem zal volgend jaar in mei niet een of twee keer, maar drie keer in het Sportpaleis in Antwerpen optreden met haar show Magie. Op zaterdag 4 mei zal ze twee keer optreden en ook op zondag 5 mei zal ze in de namiddag op het podium staan.



Een kleine twee weken nadat de ticketverkoop van de Sportpaleisshows ‘Magie’ van Camille van start ging, kondigt de Wevelgemse zangeres aan dat er nog een derde show op zondag 5 mei om 14 uur bij komt. Ze liet de fans op sociale media ook al weten dat ze niet kan wachten om onder andere haar nieuwe single Rihanna live voor hen te spelen.

Jongste Vlaamse artieste ooit in Sportpaleis

Vorig jaar stond Camille maar liefst 5 keer in een uitverkochte Lotto Arena, dit jaar trekt ze met haar SOS-tour – waaronder ook 25 uitverkochte shows – doorheen Vlaanderen en in 2024 wordt het nog grootser met maar liefst drie shows in het Sportpaleis. Camille is daarmee een van de jongste Vlaamse artiesten ooit, die solo in het Sportpaleis zal optreden!