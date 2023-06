Derde show van Brihang in AB uitverkocht: “6.000 tickets de deur uit, 6.000 keer bedankt”

Brihang zal eind oktober drie keer optreden met zijn nieuwe album in Acienne Belgique in Brussel voor een uitverkochte zaal. Zijn eerste twee concerten waren op 24 uur al uitverkocht en daarom plande hij nog een derde show in. En nu, iets meer dan een maand later, zijn alle tickets de deur uit. Op sociale media laat Brihang ook weten dat hij in 2024 zal optreden in de verschillende Vlaamse provincies.

De 30-jarige rapper Brihang, ook wel bekend als Boudy Verleye uit Knokke-Heist, kondigde begin mei zijn nieuwe album aan. Een officiële titel is er nog niet, maar hij zal de nieuwe plaat eind oktober voorstellen op zijn drie concerten in de AB in Brussel. Dit jaar zal Brihang nog optreden op zondag 20 augustus op Pukkelpop.

Zijn laatste album Casco werd al in 2019 uitgebracht. Aan de mysterieuze foto’s en video’s van blauwe veilingbakjes te zien die Brihang deelt op sociale media mogen we weer een album vol poëzie verwachten.

Nieuwe single

Op woensdag 10 mei stelde Brihang uit Knokke-Heist zijn nieuwe single Tussenin voor bij Michèle Cuvelier op de radiozender Studio Brussel. “Tussenin is een boodschap aan mijn dochter dat ze het niet te veel in extremen moet zoeken, maar dat tussenin ook goed is. Het nummer zit ook tussen hard en zacht, het gaat van heel laag naar heel hoog, een hele rit”, vertelde Brihang toen.

Luister hier naar de nieuwe single ‘Tussenin’ van Brihang: