Dennis Cartier uit Ardooie kondigt Passion aan

Voor Dennis Cartier uit Ardooie, de lokale top-DJ, was 2022 het jaar van de heropstart na de moeilijke coronajaren. Maar 2023 dient zich hoopvol aan met de realisatie van zijn eerste album dat vanaf februari te beluisteren zal zijn.

“In 2022 kon ik eindelijk weer ten volle in festivals en in clubs staan. Wat had ik dit gemist. Met dank aan iedereen die de veerkracht had om weer te organiseren van wat we in de coronajaren gemist hebben. Muzikaal heb ik in het afgelopen jaar tien nummers mogen uitbrengen. Meer dan ooit zijn muziek en de daarbij horende kunst mijn passie”, aldus Dennis. De Ardooienaar heeft in de afgelopen jaren echter niet stil gezeten en gewerkt aan de realisatie van zijn debuut album dat binnen een kleine twee maanden uitkomt. Met dit album wil Dennis de mensen inspireren om hun eigen passies te volgen en te ontdekken.. “Het album bevat verschillende liedjes over liefde, dromen en hoop. Elk nummer is uniek en neemt de luisteraar mee op reis van emotie en inspiratie.” Passion zal begin februari te beluisteren zijn. (JM)