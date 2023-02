Dennis Cartier brengt album uit: “Anderen aanzetten om hun passie te vinden”

De Ardooise DJ Dennis Cartier (33) brengt zijn eerste album ‘Passion’ uit, waarmee hij naar eigen zeggen een positief verhaal wil vertellen. Zelf ging hij ook door een moeilijke periode.

Dennis Parmentier uit Ardooie is amper de dertig voorbij maar toch al bijna 20 jaar bezig met muziek. Hij begon ooit als Dennis Cartier in het lokale jeugdhuis, en klom op van lokale KLJ-fuiven tot grote podia, in binnen- en buitenland. De afgelopen vijf jaar alleen al scoorde hij een deal met Fedde Le Grand en werd zijn muziek getipt door het Amerikaanse Billboard en zelfs David Guetta. Maar dat betekent niet dat hij op zijn lauweren rust. “Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Tijdens een babbel met mijn vriendin ging het onlangs over je passie vinden. Ik heb die van mij al lang gevonden, maar veel mensen nog niet, merk ik.”

Dennis, die regelmatig succesvolle singles loslaat op de wereld, kreeg zo langzaam maar zeker het idee om enkele singles te bundelen in een album. “Met ‘Passion’ wil ik vooral een verhaal vertellen, over het zoeken naar je passie, zelfs ondanks alle struggles. Ik hoop mensen zo aan te zetten om op zoek te gaan naar hetgeen ze graag doen.”

Dennis stond al op tal van podia in binnen- en buitenland. © @brndn d

Want een hele tijd geleden kondigde Dennis via zijn sociale media een pauze aan, om te focussen op zichzelf. In één beweging hield hij ook een pleidooi voor meer welzijn in een wereld waar je altijd moet presteren. “Daar ben ik sterker uit gekomen, en ik voel dat positief verder werken meer oplevert dan eventuele negatieve gedachten.”

Opvallend: Dennis neemt alles zelf in handen, van de productie tot de marketing. “Dat was heel fijn om naar toe te werken. Nu kijk ik alweer uit naar de optredens voor komende zomer. Nee, stilzitten is niets voor mij.”

‘Passion’ is nu te streamen via onder meer Spotify. Alle info: www.denniscartier.com.