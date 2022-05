Deerlijkse band Dogwalker verrast met ‘Golden Years’: “Een echt dansnummer”

Dogwalker, de groep rond zanger-frontman Nikolaas Debusschere, laat nog eens van zich horen. De band verrast niet alleen met de nieuwe single ‘Golden Years’ maar komt ook meteen naar buiten met een remix ervan als Nash & Pepper feat. Dogwalker.

Zowat twaalf jaar geleden kon je niet om Summer has Gone heen, de catchy pophit vol zomerse melancholie van Dogwalker die onophoudelijk uit talloze radio’s schalde. Later volgden nog The Calling wat heel wat air play genoot op MNM en Q-Music, The Storm dat enkel in Frankrijk werd uitgebracht, en het wat tegenvallende Walking by. Zonder helemaal te stoppen, brandden de activiteiten van Dogwalker daarna een decennium lang op een eerder laag pitje.

Ook op Spotify

Twee jaar geleden, in volle coronatijden, nam Nikolaas Debusschere de draad weer op. “We hebben onze oude nummers van onder het stof gehaald en ervoor gezorgd dat ze ook via Spotify te beluisteren waren. Enkele bandleden hadden er ook weer zin in en ik ben in mijn eigen studiootje beginnen schrijven aan een nieuw nummer. Dat leidde uiteindelijk tot Two Worlds Collide, een aanstekelijk nummer in de kenmerkende eighties-pop-stijl dat het goed deed op Radio 2.”

“Dogwalker 2.0 was nog maar net goed uit de startblokken geschoten met To Worlds Collide toen we de cover All of my heart uitbrachten. De hit van in de jaren tachtig succesvolle Britse band ABC werd helemaal gestript en in een nieuw, eigentijds maar nog altijd naar de eighties verwijzend jasje gestopt. Ook dat nummer deed het goed. En nu is er dus Golden Years. Ik neem in de groep de zang en gitaarpartij voor mijn rekening. Verder maken ook Frederik Hellyn (bas), Gino Claeys (drums) en Anna Julia Verstrynghe (zang) deel uit van Dogwalker.”

“Met Golden Years brengen we een nummer uit waar iedereen hopelijk op zal staan dansen. Inhoudelijk gaat het dan ook om het vieren vande ‘gouden jaren van het leven’. We vinden dat je op alle leeftijden, van de jeugd tot minder jong, moet genieten van de fleur van het leven. Eigenlijk zijn alle jaren van het leven een gouden geschenk. Zowel een 20-jarige als een 50-jarige komtverrassingen en moeilijkheden tegen, maarje kiest zelf hoe je daarmee omgaat. Het beste isom je hart te volgen en elke kans in het leven te grijpen.”

Carpe diem

“Elke dag zonder tegenslag is immers een dag om teprofiteren van het leven. Vooral nade coronaperiode wil iedereen opnieuw buiten komen, vrienden zien, nieuwe vrienden maken en samen feesten. Golden Years is dan ook de perfecte opener voor een volgende party… Dat kan niet alleen in de originele versie maar ook in de remix met Nash & Pepper, het eerste Belgische duo datin 2007 een platencontract kreeg bijArmada Music.Armin van Buuren, Maykel Piron en David Lewis waren de oprichters van Armada Music, het grootste onafhankelijke label voor dance muziek. Nash & Pepper werkten eerder ook al samen met onder andere Tiësto, Ferry Corsten, Armin van Buuren en Zornik. Dezeremix werkt echt aanstekelijk en zal alle ledematen laten swingen!”