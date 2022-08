Deerlijkse band Café des Sports staat op hoofdpodium Paulusfeesten

De Deerlijkse groep Café des Sports staat op zaterdag 13 augustus op het hoofdpodium van de Paulusfeesten in Oostende. Voor zanger-frontman Jochen Goekint is het een beetje thuiskomen. De samenstelling van de band is het jongste jaar gewijzigd en de groep gaat nu ook meer voor stevige pop-rock in het West-Vlaams.

Voor het ontstaan moeten we terug naar 2014. Jochen Goekint, Arthur Notteboom en Mathieu Lietaer vonden het toen hoog tijd om een muzikale bijdrage te leveren aan de verspreiding van het West-Vlaams als wereldtaal. Ze startten als Mr. Ashby, maar al snel werd de groepsnaam gewijzigd in Café des Sports. Vanuit de alledaagse tragiek en vrolijkheid kwamen toegankelijke nummers voort over onderwerpen waar iedereen wel eens mee te maken heeft. “Na passages op onder meer Café Congé in Deerlijk en de Oostendse Paulusfeesten kwamen we in 2018 met de EP Ongeveer naar buiten”, verduidelijkt Jochen Goekint. “Een schijfje met vier nummers: Seppe, Vaarwel, Vergeten en Café des Sports. Toegankelijke en meeslepende muziek maken in het West-Vlaams, was en is nog altijd ons handelsmerk.”

Meeslepende muziek maken in het West-Vlaams is nog altijd ons handelsmerk

Energiek

“De coronaperikelen zorgden ervoor dat de activiteiten van Café des Sports op een laag pitje brandden. In 2021 zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Onze drummer Mathieu Lietaer besliste om een stapje opzij te zetten om zich nog meer te kunnen richten op zijn rallybezigheden. Hij werd vervangen door Dieter Hinnens en met Victor Notteboom – inderdaad de broer van Arthur – kregen we er een gitarist bij. Onze sound klinkt hierdoor een stuk voller. Waar we in de beginperiode iets brachten dat zweefde tussen pop en rock, gaan we nu resoluut voor meer energieke pop-rock. De akoestische gitaar is verdwenen, de elektrische gitaar is des te meer aanwezig en dat uit zich in nog meer energie op het podium.”

Paulusfeesten

“We stonden in 2017 al als trio op de affiche van de Paulusfeesten in Oostende, de stad waarvan ik afkomstig ben. Leuk detail is dat ik nog samen op de schoolbanken heb gezeten met de man die ons geboekt heeft. We zien het helemaal zitten om op zaterdag 13 augustus het hoofdpodium van Pier & Paul te openen. We treden al om 13 uur op. De publieke opkomst zal grotendeels afhankelijk zijn van het weer. Het mag niet te warm zijn, want dan trekt iedereen naar het strand en het mag ook niet regenen, want dan zie je geen kat…”

