Deejays The Gold Stars spelen op 17 juni ten dans in OC Ter Yde in Raversijde

Discobar The Gold Stars is 45 jaar oud en dat wordt gevierd met een reünie op zaterdag 17 juni in OC Ter Yde in Raversijde. Inschrijven voor de barbecue kan tot 9 juni in OC Ter Yde. En voor de kinderen is er animatie voorzien.

Organisator is Oostendenaar Mario Inghelbrecht (60), die in 2018 al uitpakte met een eerste, geslaagde reünie in Zaal Westrozebeke in Oostende.

Café De Snelduif

“The Gold Stars worden nog altijd bemand door Pluche, Dirk Mathève, Valencio, Patrick Ghysel en mij, DJ Mario. Ik ben gestart met een discobar in 1978, bij mijn ouders thuis in de Gerststraat.”

“Ik heb Patrick Ghysel leren kennen en samen hebben we anderhalf jaar lang elke week muziek gedraaid voor een enthousiast publiek in Café De Snelduif. Daarna heb ik gewerkt bij Radio Studio One, Radio Flamingo en Radio Galaxy. Ik ben altijd doorgegaan met Discobar The Gold Stars.”

Herinneringen ophalen

“Corona heeft voor veel problemen gezorgd, ook voor ons. Ondertussen hebben we ons kunnen herpakken met optredens voor een halloweenfuif in Ter Yde. Bedoeling van de reünie is zoveel mogelijk dj’s of medewerkers van vrije radio’s bijeen te brengen en samen herinneringen op te halen.”

“Van 14 tot 21 uur zal je elk uur kunnen genieten van de muziekkeuze en de presenteerkunsten van een andere deejay. Ook DJ Danno, alias Danny Mareel, die vanaf 1970 als deejay heeft gewerkt bij verschillende vrije radio’s en sedert drie jaar dagelijks uitzendt via Vakantie Radio vanuit Bredene, komt aan de schuif- en draaiknoppen. Hij baatte vroeger ook een platenzaak uit en heeft heel wat muzikale schatten op zolder.”

Met barbecue

“OC Ter Yde koppelt onze reünie aan een barbecue die openstaat voor alle regelmatige bezoekers en wijkbewoners. Er zal zeker iets te beleven zijn op 17 juni, voor de liefhebbers van muziek, dans en lekker eten!”

