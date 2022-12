De Zwerver ontvangt volgend jaar Vive La Fête en Noordkaap

Zaal De Zwerver in Leffinge pakt in 2023 uit met een aantal nationale kleppers.

Op zaterdag 25 maart komt Vive La Fête zijn 25 jarig bestaan vieren in De Zwerver. “Danny Mommens en Els Pynoo waren tussen 2002 en 2007 maar liefst vijf keer te gast op Leffingeleuren. Nadien verloren we hen wat uit het oog, maar na goed 15 jaar komen ze terug naar Leffinge. Ze brengen trouwens ook een live-album uit”, aldus de organisatie.

Op zaterdag 1 april komt Noordkaap een warm-upshow spelen in aanloop naar hun twee grote concerten in De Roma. “De comeback van Noordkaap heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De eerder onverwachte concerten die gepland waren in de AB stonden net ingeboekt toen de eerste coronalockdown intrad. Intussen werden ze wel afgewerkt en speelde de band al een paar felgesmaakte festivalshows. In 2023 breien ze dus een vervolg aan de succesvolle comeback”, klinkt het.