De zomer van Mozart komt naar Westende

Op 9 juli 2022 kan je een onvergetelijke zomeravond beleven aan de Rotonde in Westende. In de schaduw van het iconische gebouw gaat de tweede editie van klassiek aan zee door. Dit groots klassiek openluchtconcert verhuist door de werkzaamheden voor het nieuwe casino naar de Rotonde in Westende.

In een decor van duinen en zee speelt een groot symfonisch orkest onder leiding van Maestro Robert Groslot er de meest ontroerende aria’s en meeslepende koren uit het prachtige oeuvre van Wolfgang Amadeus Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozart is een van de grootste artiesten uit de muziekgeschiedenis. Het Weense wonderkind leefde 35 jaar maar schreef meer dan 600 composities. Ook in deze digitale tijden is hij immens populair. De veelzijdigheid van Mozart onderscheidde hem van alle andere componisten, Wolfgang schreef muziek in alle genres. Opera, kamermuziek, koor- of symfonische muziek, hij excelleerde in alle muziektradities.

Artistiek directeur Robert Groslot en casting director Aaron Wajnberg namen een duik in het geniale oeuvre van de meester en selecteerden zijn mooiste aria’s, koren en passages uit zijn symfonieën. De solisten zijn topstemmen van de Vlaamse operawereld met sopranen Tineke Van Ingelgem en Morgane Heyse. Ze staan op het podium met baritons Danylo Matviienko en Kris Belligh. Het Koor Waelrant krijgt een hoofdrol in enkele iconische koorwerken en maestro Robert Groslot dirigeert zijn symfonisch orkest The Great Globe Orchestra door het prachtige oeuvre van Amadeus, de grootste ‘Weense klassieker’.

Het programma

19u00 – Deuren en opening van de ‘Mozart Dijk’ met standjes voor hapjes en drank, er is muzikale animatie op het terrein met jonge musici.

20u30 – Start concert

22u00 – Einde concert

22u00 – Muzikale animatie met walsen en tango’s op de ‘Mozart Dijk’