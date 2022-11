De Zeesluffers vieren 35ste verjaardag van hun megahit: Feestje voor ‘Het is were carnaval’

‘Het is were carnaval’. 35 jaar geleden scoorden De Zeesluffers met hun meezinger een grote hit. Vrijdagavond 11 november om 19 uur houden de krasse knarren een reünie in Café des Sports op de Heistse Graaf d’Ursellaan. Een niet te missen afspraak voor alle carnavalsliefhebbers.

“Het is 35 jaar geleden allemaal begonnen in een niet zo nuchtere bui”, grijnst spreekbuis Christoph Vandewalle. “Nadat we in Bredene een optreden van Luc Caals hadden bijgewoond, belandden we ’s nachts met onze carnavalsgroep in ons toenmalig stamcafé Groen-wit, op de Bolle. Daar rees het idee om een plaat te maken. We begonnen er direct aan: de tekst schreven we op de muur van ons stamcafé, maar wegens te vulgair werden de eerste versies enkele keren bijgeschaafd.”

“We wilden absoluut dat onze single toonvast zou zijn en trokken drie maanden lang iedere zondagavond met de zeventien leden van De Zeesluffers naar Brugge om te oefenen in een kelder uit de dertiende eeuw. Het werd niet alleen een pleisterplaats voor onze repetities, er werden daar ook serieus wat pintjes gedronken.”

Drank smeert duidelijk de kelen, want het gezelschap trok finaal naar Ukkel voor opnames.

“Een single maken kostte toen 100.000 frank. Dankzij de steun van onze talrijke sponsors was alles al betaald vooraleer we de studie introkken. In de verloederde ICP-studio’s werd onze schlager opgenomen. Rudy Samyn, Dirk Van Vooren en ikzelf zongen de solostukken, de groep viel in voor het refrein. De opnames veroorzaakten een volksfeest: onze supporters trokken met bussen mee naar Ukkel. (grijnst) Ze hadden daar nog nooit zoveel bier verkocht.”

“Van ‘Het is were carnaval’ werden aanvankelijk 500 exemplaren geperst. Uiteindelijk gingen 2.200 plaatjes de deur uit. We mochten zeker vijftig keer optreden. In feestzaal Ravelingen verzorgden we het voorprogramma van De Kreuners. In Zemst klommen we op het podium als beste carnavalslied. Het is trouwens nog altijd een hit: op alle fuiven, in alle carnavalscafés en op het voetbal wordt onze plaat grijs gedraaid.”

Iedereen welkom

“Vrijdag vieren we de 35ste verjaardag van de geboorte van ‘Het is were carnaval’. Het ideale moment voor een reünie. Het is in de eerste plaats een blij weerzien met mensen met wie je oneindig veel plezier hebt gemaakt, maar iedereen is welkom. Jammer genoeg zijn Johan Van Dierendonck en onze voorzitter Fernand Desnyder ondertussen overleden.”

Met ‘Ai-Ai Caramba’ scoorden De Zeesluffers overigens nog een hit.

De Zeesluffers zijn Eric Van Waes, John en Christoph Vandewalle, Hans Lambert, Johan Plaetinck, Rudy Samyn, Frank Desmidt, François Lagast, Patrick Deceuninck, Dirk Van Hooren, Luc De Mey, Johnny Moens, Bob Neirynck, Jan Couwyzer en Ghislain Slingmeyer.

(DM)