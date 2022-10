Dé West-Vlaamse metalband viert 18de verjaardag met nieuw album: “Wij zijn perfect op elkaar ingespeeld”

De voorbije jaren schreef Brent Vanneste met al zijn muzikale projecten een berg demomateriaal bijeen. Dat resulteert nu in een nieuwe STAKE-plaat én in de soundtrack van de jongerenreeks 2DEZIT. “De reeks gaat over het studentenleven en al wat daarin fout kan lopen”, vertelt de Wevelgemnaar.

We spreken af in de vaste repetitieruimte van STAKE in Gent, waar het West-Vlaamse viertal vorig jaar hun zesde album opnam. “Nog een jaar eerder begonnen we aan die nieuwe nummers te schrijven, dus zijn we heel tevreden dat die nu eindelijk op vinyl geperst staan en dat we daarmee kunnen touren”, zegt zanger-gitarist Brent Vanneste.

“Afgelopen zomer testten we al een aantal van die nieuwe tracks op buitenlandse festivals, maar ook op Campo Solar en Pukkelpop. Volgende week trekken we met ons busje naar Duitsland en daarna rijden we nog naar Frankrijk, Engeland en Nederland, met ook een tussenstop bij Wilde Westen in Kortrijk. Dat doen we zoals in the good old days met ons vieren, zonder extra crew. Ook wij moeten immers kosten besparen”, lacht hij.

Rode draad

Die good old days gaan in het geval van deze band terug tot in 2004, toen ze als prille tieners Steak Number Eight oprichtten. Vier jaar later wonnen de jonkies Humo’s Rock Rally. “Twee derden van ons leven brachten we ondertussen al samen door. We kennen dus allemaal onze taken en verantwoordelijkheden en voelen elkaar ook perfect aan; zowel op als naast het podium”, stelt basgitarist Jesse Surmont.

Voor het nieuwe album vertrokken ze van de vele demo’s van Brent. Love, Death and Decay was oorspronkelijk de naam van een van de acht tracks op de nieuwe plaat. “Bij de brainstorm voor de albumtitel kwam ik plots tot het besef dat alle teksten over deze thema’s gaan en hoe die aan elkaar gelinkt zijn. Liefde, dood en verval maken immers allemaal deel uit van het leven. Dat is de rode draad doorheen de plaat, dus kon die song perfect dienen als titeltrack”, legt gitarist Cis Deman uit. “Al die tijd stond de ideale albumtitel dus op onze computer.”

Jongerenreeks

Op diezelfde computer stonden ook heel wat demo’s van de muzikale zijprojecten van Brent. “Zo speelt Cis ook country en draait Jonas als elektro-dj Reisac (het omgekeerde van zijn familienaam ‘Casier’, red.). Zelf maak ik ook techno en hardcore, onder mijn alter ego’s Brennt en Klakmatrak”, aldus de frontman.

“Bij het tooghangen raakte ik toevallig aan de praat met een tv-producer, waarbij ik liet vallen dat ze mijn muziek gerust eens mogen gebruiken. Een maand later deelde ik een Dropbox met acht uren vol onuitgebracht materiaal. De regisseurs van 2DEZIT reageerden daar meteen enthousiast op, terwijl ik dan weer wild was van het script. De reeks gaat over het studentenleven en al wat daarin fout kan lopen, met veel seks en drugs. Vrij choquerend, dus zal deze serie zeker gesprekken op gang brengen”, meent hij.

2DEZIT is te zien op Streamz. STAKE treedt op 3 december op in Kortrijk, maar die show is al uitverkocht. Voor het optreden van 15 maart in concertzaal De Vooruit in Gent zijn er wel nog tickets.