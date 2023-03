De Ware Vrienden uit Zwevegem luiden muzikaal de lente in

De muzikanten van Koninklijke Muziekvereniging voelen al de lentekriebels en willen dat muzikaal laten horen op hun lenteconcert. Op zaterdag 11 maart is het weer zover. De Koninklijke muziekvereniging De Ware Vrienden uit Zwevegem brengt het jaarlijks lenteconcert.

Alle ingrediënten zijn aanwezig om er opnieuw een muzikale topavond van te maken. Daarbij komt de verregaande samenwerking tussen de kunstacademie en de muziekvereniging. Zo zorgen de leerlingen uit de klas spreken en presenteren er voor de presentatie.

meesterwerken

Om 19.30 uur geeft Karel Dejonghe het startschot met het trommelkorps. Het gaat goed met de muziekvereniging, mede door de instroom van jeugdige leden. Dit is deels te danken aan dirigent Jarne Rigole die nog steeds een golf van enthousiasme bij het jeugdorkest teweeg weet te brengen.

Zij zullen zich na het trommelkorps aan de hand van zes nummers aan het publiek presenteren. Na het jeugdorkest is het de beurt aan de muziekvereniging De Ware Vrienden zelf. Zij spelen onder leiding van Rik Deschynck. Hij is de vaste dirigent en bezieler van De Ware Vrienden. Ook zij brengen een zestal muzikale meesterwerken.

Het lenteconcert is op zaterdag 11 maart om 19.30 uur in het theatercentrum in de Otegemstraat. De inkom bedraagt 12 euro en kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van de muziekvereniging, aan de inkom van de zaal of via een mailtje naar fanfare.zwevegem@telenet.be.

(GJZ)