De Volksvreugd geeft filmoptreden: “Deze muziek zal iedereen kennen”

Na een goedgevuld jubileumjaar in 2022 zit Koninklijke Harmonie De Volksvreugd uit Proven al opnieuw in de startblokken voor een volgend evenement. De wekelijkse repetities staan al even in het teken van hun optreden ‘Movienight, a John Williams Tribute’. Het concert vindt plaats op zaterdag 15 april.

De harmonie is in volle voorbereiding van het volgende concert. Een 60-tal muzikanten van de volwassenen, een 20-tal jeugdmuzikanten en een tiental trommelaars zijn al maanden aan het repeteren. “De keuze viel voor een filmconcert met nummers van componist John Williams. “Het is onmogelijk dat je nog nooit van muziek van John Williams hoorde”, vertelt dirigent Lorenzo Tuytens. “John Williams is de vaste muziekleverancier voor de films van Steven Spielberg. Zijn films als ‘E. T’, ‘Star Wars’ of ‘Jurassic Park’ kent iedereen”.

“Veel van zijn nummers werden genomineerd en bekroond met Oscars, Emmy Awards en dergelijke meer”, vervolgt Lorenzo. “John Williams maakte ook verschillende keren de hymnes voor de Olympische Spelen. We hadden dus keuze ten over om nummers te selecteren waarin elke luisteraar zijn gading kan vinden. Op Movienight spelen we de mooiste soundtracks live, zo ook muziek uit ‘Schindler’s List’. Hiervoor doen we beroep op Ian Ji, getalenteerd student viool aan het Conservatorium van Brussel. We zullen tijdens het optreden ook filmfragmenten projecteren”, klinkt het.

Het optreden gaat door op zaterdag 15 april om 20 uur in de zaal van het Lodewijk Makeblijde College, het vroegere OLVI. “Daar is voldoende ruimte om zowel het orkest als het publiek een plaats te geven”, vult Niels Debergh van de concertwerkgroep aan. “Onze promocampagne is ondertussen volop bezig en de ticketverkoop loopt heel goed. Vorig jaar ontwikkelden we een online reservatiesysteem waarbij je van thuis je plaatsen kan reserveren. Eén van onze muzikanten zette het systeem nog beter op punt zodat we aan de ingang de toegangscodes vlotter kunnen scannen”, klinkt het. (CB)

Plaatsen kunnen gereserveerd worden via www.volksvreugd.be. Een zitplaats kost 15 euro of 7 euro voor kinderen tot 12 jaar.