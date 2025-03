De Verenigde Vrienden laten filmmuziek weerklinken

De Avelgemse harmonie speelt in het weekend van 15 en 16 maart haar lenteconcert. Het worden twee avonden vol prachtige muziek, gespeeld door de grote harmonie, de jeugdharmonie en het percussie-ensemble.

“Zaterdag 15 en zondag 16 maart kunnen we weer ons jaarlijks concert spelen in de Avelgemse Spikkerelle”, legt Peter Tack, lid van de Avelgemse harmonie De Verenigde Vrienden uit.

Topmuzikanten

“We repeteren al sinds oktober, maar dat was ook echt nodig. Onze harmonie bestaat uit topmuzikanten, maar de stukken die we spelen zijn niet simpel. Bovendien spelen we ook in een grote groep, wat enkele maanden oefening vraagt. Het concert wordt gebracht door de grote harmonie, de jeugdharmonie en het percussie-ensemble. Alle drie zullen we samen spelen.”

Modern-klassiek

De stukken die ze spelen, zijn iets moeilijker van aard, omdat Spikkerelle zich ertoe leent. “Het is een zaal waarbij de kwaliteit van de klank niet verloren gaat en de muziek in volle glorie te aanhoren valt. Het genre van de stukken is modern-klassiek; vaak is het de muziek van filmstukken. Die zijn klassiek van aard en kunnen we met een harmonie spelen, maar zijn niet de bekende stukken van vroeger. We zullen anderhalf uur lang zorgen voor een mooi samenspel.”

Nieuwe dirigent

Bernard Cosaert is ondertussen al 50 jaar lang de dirigent van de Avelgemse harmonie. “In oktober geeft hij de dirigeerstok door aan zijn opvolger. Het zal dit weekend dan ook zijn laatste lenteconcert als dirigent zijn. Zijn opvolger zal tijdens het lenteconcert al eens zijn dirigeerkunsten tonen.” (ML)

Het concert start zaterdag om 19.30 uur en zondag om 18 uur. De tickets (14 euro, gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar): www.harmonie-avelgem.be