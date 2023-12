De Verbroedering maakt zich opnieuw op voor kerstconcert: “De kerk zit elk jaar mooi vol”

Op vrijdag 15 december pakt de Koninklijke Harmonie De Verbroedering in Beveren opnieuw uit met hun jaarlijks kerstconcert in de parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing in Beveren. “Het concert staat jaarlijks garant voor een gezellige avond”, klinkt het bij voorzitter Koen Louagie.

Het kerstconcert van de Koninklijke Harmonie De Verbroedering in Beveren gaat ondertussen al vele jaren mee. Op de vraag aan welke editie het concert ondertussen al toe is, moet voorzitter Koen Louagie (57) ons het antwoord zelf schuldig blijven. Maar dat het een traditie is, staat alvast als een paal boven water.

“Het concert vindt op de derde vrijdag van december plaats”

“Jaarlijks organiseren we het kerstconcert op de derde vrijdag van de maand december”, vertelt Koen Louagie ons. “Het kerstconcert staat garant voor een gezellige avond voor de mensen van Beveren en omstreken. Vorig jaar mochten we nog een 200-tal mensen verwelkomen. Dit jaar hopen we daar weer op. De kerk zit alleszins telkens mooi vol”, aldus de voorzitter.

Bevernootjes

Het kerstconcert, dat gedirigeerd wordt door Sara Markey, vangt aan om 20 uur met een optreden van jeugdharmonie De Bevernootjes, gevolgd door het grote kerstconcert van Koninklijke Harmonie De Verbroedering. Tussendoor is er ook de medewerking van de klas woord uit STAP Beveren.

Tickets zijn te verkrijgen via bestuursleden en leden van De Verbroedering, telefonisch via 051 20 01 79 of via www.harmoniebeveren.be. In voorverkoop kost een kaartje 10 euro, aan de deur betaal je 12 euro. Wie jonger is dan 12 jaar mag gratis binnen.