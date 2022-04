De stemmen van koor Cantic@Mare klinken weer

Na twee jaar gedwongen inactiviteit mag en kan het Knokke-Heistse koor Cantic@Mare Ensemble zijn stem eindelijk opnieuw laten klinken.

Vol hoop en verwachting had het Cantic@Mare Ensemble begin september 2021 zijn repetities hervat… tot de covidpandemie alweer een streep door de rekening trok”, vertelt voorzitter Luc Faillie. “Het koor had nog maar net de Allerheiligenviering kunnen opluisteren. Heel wat leden hadden op 6 november ook hun medewerking verleend aan de flashmob ‘Indiscipline’ in het casino, of daar viel het verdict opnieuw. Alle culturele binnenactiviteiten werden on hold gezet. Het koor moest dus zijn plannen opbergen en al gemaakte afspraken annuleren. Adieu kerstconcert, adieu lenteconcert, adieu wederoptreden. Jammer ook voor de nieuwe leden die nog nauwelijks de kans gekregen hadden zich volop te integreren. Geen nieuwjaarsfeest, geen Valentijn, het werd 17 maart voor we weer konden starten.”

De geestdrift en het enthousiasme waren des te levendiger. “De drang om weer naar buiten te kunnen komen des te feller. Ondanks de nog altijd moeilijke omstandigheden werd er vol vuur gerepeteerd en gezongen om de paasviering in de H. Hartkerk, al een jarenlange fel gewaardeerde traditie, op te luisteren”, gaat Luc Faillie verder.

Stemmen gezocht

Daarna en in de hoop dat niets of niemand hen weer een halt toeroept, is het eerder geplande kerstconcert in uitgesteld relais weer aan de orde. “Knokke-Heist heeft Cantic@Mare lang genoeg moeten missen. Het is nu ook het ideale moment voor al wie over een goede stem beschikt, om zich aan te sluiten. Sopranen en alten, graag, maar vooral tenoren en bassen zijn welkom om een optimale balans in stand te houden.”

Muziekkennis is geen absolute noodzaak, enige vereiste is ‘graag zingen, al of niet met orkestrale begeleiding, en anderen daarvan willen laten genieten’. Cantic@Mare biedt je vriendschap, plezier en vooral passie voor zang en muziek, een ideale vrijetijdsbeleving na een leven van isolatie en beperking.

Van harte welkom, elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in MAAK, Open Huis voor Kunsten, Van Steenestraat 9, 8330 Knokke-Heist.