De Melody Makers vieren 25-jarig bestaan met concert: “We dragen vriendschap erg hoog in het vaandel”

De Melody Makers vieren hun zilveren jubileum. “Zelfs na 25 jaar blijft het hoogtepunt toch de wekelijkse repetitie”, zegt voorzitter Jean-Pierre Severens. De vereniging heeft een heel brede werking en draagt zelfs een kandidate Prinses Carnaval voor.

“Ik speel al muziek van toen ik vijf jaar was. Op mijn veertiende ben ik naar de muziekschool getrokken, op mijn 22ste was ik ooit de jongste dirigent van België”, zegt voorzitter Jean-Pierre Severens (65). Hij woonde jaren in Wilrijk maar omwille van gezondheidsproblemen van dochter Jennifer verhuisde het gezin in 1992 naar de gezonde zeelucht.

Jean-Pierre speelde aanvankelijk muziek bij de Muzikale Kring van het Spoor. In 1998 startte hij met een groep gelijkgestemden, de Melody Makers.

“De naam hebben we ontleend aan oude muziekboekjes. Mijn vader had ze geschonken aan de muziekvereniging in Wilrijk. Er stonden een 12-tal nummers in. Dankzij die Melody Maker-boekjes konden we al meteen starten. Van in die dagen dateert ook de ‘muzikale vriendenkring’. We zijn geen fanfare, orkest, brassband of harmonie maar een groep vrienden die musiceert. Die vriendschap neemt een belangrijke plaats in. Bovendien hebben we ook accordeon, viool, xylofoon, keyboards, zangers en een koor. Dat vind je niet in de traditionele hafabra-bezetting.”

25 jaar later telt de vereniging 104 leden, waarvan 76 spelende muzikanten en een trommelkorps van een 15-tal mensen. Stichter Jean-Pierre is nog altijd voorzitter, dirigent en bezieler.

Kwarteeuw

“De eerste jaren waren zalig. Eigenlijk vormden we een groep die erg aan elkaar hing. Er was een innige band. Tegenwoordig zijn de banden nog altijd goed, maar evolueerden de Melody Makers naar een vereniging met karakter en een sterk bestuur.”

“Zelfs na 25 jaar blijft het hoogtepunt toch de wekelijkse repetitie”

Ze vond onderdak in zaal Cenakel. “Ik woonde op het Westerkwartier en stapte naar de pastoor. We repeteerden daar de eerste jaren en verhuisden later naar het Maritiem Instituut Mercator. De jongste jaren repeteren we in het VTI. Het is een paradijs voor ons want we hebben een grote zaal en kunnen tijdens de repetities ook een kleine bar openhouden.”

Familie Severens

De microbe sloeg ook over op zijn familie: dochters Tamara, Bianca en Jennifer en de schoonzonen zetten mee hun schouders onder de vereniging en zijn er op elke activiteit bij. Ook de kleinkinderen zijn lid. “We hebben voor kinderen een bijzondere regeling. Ze kunnen van de geboorte lid zijn maar als ze 12 jaar vragen we wel dat ze een instrument ter hand nemen of de vereniging verlaten”, zegt Severens.

De steun van de Melody Makers was in het verleden ook al belangrijk bij (carnavals)verkiezingen. Voor Prinses Carnaval stelde Bianca Severens zich kandidaat als ‘prinses Melody’.

Sociaal hart

De vereniging groeide en bloeide. Er zijn het hele jaar door wekelijks repetities, een 5-tal uitstappen en een 5-tal concerten. “De muziek is wat ons bindt, maar het is even belangrijk wat je met de vriendschappen kan doen. We steunen goede doelen, helpen andere verenigingen en organisaties. En we zijn er voor elkaar. De Melody Makers organiseren ook zelf activiteiten. We lanceerden het bigbandfestival en het West Quarter Festival op de wijk en zorgen voor vieringen rond Kerst en Nieuwjaar. We houden een eigen rommelmarkt en er is ook jaarlijks een Ceciliafeest. Dit jaar wordt dat een XL-versie op 3 december. We bestaan tenslotte 25 jaar.” Jean-Pierre kijkt vooruit : “Een kwarteeuw geleden kon geen enkel optreden of repetitie plaatsvinden zonder mij. Nu kan dat wel en neemt Lander het soms over. Ik blik tevreden terug op die kwarteeuw. Er waren wellicht veel hoogtepunten, maar het mooiste voor mij blijven toch die repetities. Dat is elke woensdag feest.”

Concert in Kursaal

De vereniging organiseert jaarlijks een ‘open muzikantendag’ waarbij nieuwe leden welkom zijn. Verder werken ze aan opleiding/muzieklessen en stromen er van daaruit mensen door naar de vereniging. “Elke vijf jaar houden we een groot concert. We geven in Kursaal een groot concert in volledige bezetting met zangers, koor en het trommelkorps.”