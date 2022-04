De Kreuners op Labadoux

De Kreuners staan op zaterdag 7 mei om 21.15 uur op het podium van het Labadoux Festival langs de Trakelweg. Het is de eerste keer dat Walter Grootaers met zijn muzikanten daar present zijn.

Kent Walter Grootaers dat festival? “Eerlijk, ik kende dat niet. Toen onze manager zei dat we op Ladadoux spelen, moest ik wel even nadenken. Wij hebben er nog nooit gespeeld. Voor ons is dit optreden dus onze première”, lacht Walter. “Waarom we er nog niet stonden? Geen idee. Wij maken geen reclame om ergens te mogen spelen. Als groep word je gevraagd. Er zijn nog wel festivals waar we nog niet op de affiche stonden, maar er zullen er maar weinig zijn waar we helemaal nog niet optraden, zoals Labadoux.”

Altijd de hits

Brengen De Kreuners op ieder festival in 2022 hetzelfde programma, of past de groep dat aan in functie van het festival? “We hebben twee programma’s. In een zaal mag je langer spelen dan op festivals. Krijg je maar één uur of wat langer, dan kies je voor een ‘Best Of’, dan speel je natuurlijk altijd de hits.”

Koestert Walter een bepaald festival? “Wat ik al altijd heel plezant vond, zijn de Gentse Feesten. Dat was telkens een speciaal optreden. Dat is ook een fantastisch publiek om voor spelen. Maar ik ga met veel plezier naar ieder festival. Waar we ook spelen, we slagen er altijd in om het publiek een goede avond te bezorgen. We krijgen heel veel terug van ons publiek, ongeacht waar in Vlaanderen we spelen.”

Zaterdag 7 mei op Labadoux. Tickets: www.labadoux.be – Vrijdag 27 mei in Schiervelde in Roeselare. www.greenhouse.be