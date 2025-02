De Gevoelige Snaar brengt passiemuziek in kerk

Op zondag 16 maart brengt De Gevoelige Snaar een bijzonder concert in de dekenale kerk van Waregem. Dit kamerorkest bestaat ondertussen ruim vijftien jaar en staat bekend om haar veelzijdige repertorium en emotioneel geladen, verfijnde uitvoeringen.

Een passieconcert is een sfeervolle aanloop naar Pasen. Dirigent Paul Demeyer richtte De Gevoelige Snaar 16 jaar geleden op als samenspelgroep voor volwassen leerlingen in Waregem. Het groeide uit tot een veelgevraagd kamerorkest met een breed repertoire van barok tot de 20ste eeuw, steeds met technische beheersing en emotionele diepgang.

Themaconcerten

Het orkest brengt graag themaconcerten, zoals muziek uit het Hoge Noorden met Scandinavische componisten. Vorig jaar brachten ze een Engels programma met Elgar en Vaughan-Williams. Ze werkten samen met koren, zoals Con Cuore en brachten de Johannespassie in Beveren-Leie. Voor de jeugd speelden ze Carnaval des animaux en Peter en de Wolf. Ook jonge talenten krijgen een kans als solist. In oktober 2023 speelden ze in Izegem ter herdenking van Herman Roelstraete.

Op 16 maart staat Stabat Mater van Pergolesi op het programma met sopraan Hilde Coppé en alt Regula Boeninger, begeleid door het orgelspel van Jan Vuye. Het werk, dat op nummer 5 stond in de Klara’s top 100, wordt overspoeld door het verdriet van Maria bij de kruisiging van haar zoon.

De muziek raakt diep. Het is een emotionele reis die de ziel aanspreekt en door merg en been gaat. Als voorprogramma speelt het orkest drie delen uit het indrukwekkende Haydn’s De laatste zeven woorden van Christus.

Mooie setting

Dit concert is een bijzondere kans om enkele van de mooiste melodieën uit de Westerse muziekgeschiedenis te ervaren in de mooie setting van de dekenale kerk. “De muziek van Pergolesi en Haydn biedt een onvergetelijke ervaring die het publiek diep zal raken”, zegt dirigent Demeyer.

Het concert vindt plaats op zondag 16 maart om 15 uur in de dekenale kerk van Waregem. Kaarten zijn te verkrijgen aan 13 euro (vvk) of 15 euro (add), gratis voor kinderen onder de 12 jaar. Na afloop is er een receptie waar je de musici kan ontmoeten.

Info: www.kamerorkestdegevoeligesnaar.be