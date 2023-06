De Festivalzomer van dj-duo Morocho Loco uit Ieper: “We delen dezelfde passie: vinyl”

In ‘De festivalzomer van…’ blikken we de komende zes weken vooruit naar de festivalzomer met mensen voor wie dit een hoogtepunt van het jaar is. Deze week is het aan vinyldj-duo Morocho Loco.

Jonas Bailleul (22) en Gust Claeys (29) zijn de twee kerels achter Morocho Loco. Dit dj-duo speelt op vinyl en is meer en meer bekendheid aan het verwerven in Ieper en Kortrijk. “Oorspronkelijk startte ik met mijn tweelingbroer Elie”, vertelt Gust. Gust is een rasechte Ieperling en werkt als jobcoach bij Argos vzw. “We wilden een exotische naam en het woord ‘loco’ moest erbij. Ik zocht even naar het Spaans voor tweeling en tijdens die zoektocht kwam ik bij ‘morocho’ terecht maar uiteindelijk blijkt dat niet het Spaans voor tweeling. Al vond ik Morocho Loco wel goed klinken, en dus kozen we voor deze naam”, lacht hij.

Uiteindelijk kwam Jonas in de plaats van Elie. Ook Jonas is geboren en getogen in de Kattenstad en groeide net als Gust op in de Augustijnenwijk. Hij rondt momenteel zijn studies sociaal cultureel werk af aan de VIVES in Kortrijk. Verder is hij nog toestenist bij Suncreek en is hij bezig met een soloproject. “Muziek is een rode draad doorheen mijn leven, ik ben er dag en nacht mee bezig”, lacht Jonas. “Gust en ik wonen niet ver van elkaar en bovendien kwamen we elkaar tegen in het JOC, waar we allebei vrijwilliger zijn”, aldus Jonas.

“Daar ben ik ook ondervoorzitter en verder zitten we allebei in concertwerking Hypnoiz. Tijdens corona ontdekten we onze gezamenlijke passie voor vinyl en trokken we veel met elkaar op. Na verloop van tijd bereidden we de eerste set voor en speelden we via een livestream. De eerste set voor het grote publiek kwam er tijdens de zomerbar van het JOC.

Behoorlijke vinylscene

“Het is wel fijn dat je voor eigen vertrouwd publiek kan beginnen. Daarna is de bal aan het rollen gegaan en is ons netwerk beginnen groeien. Kortrijk heeft een behoorlijke vinylscene met veel dj’s. Je kan gerust zeggen dat deze stad een voortrekker is. Er is bijvoorbeeld een platenwinkel waar er vaak vinyldj’s worden uitgenodigd om te draaien. Ook Gent is in opmars, in Ieper zijn we momenteel nog vrij uniek.”

De collectie groeit nog steeds aan. “Ik denk dat we momenteel rond de 200 platen hebben en de collectie wordt groter en groter. De setting en het publiek van het optreden hangt vaak af van welke platen er aan bod komen. Zo spelen we in een restaurant rustigere jazzmuziek dan in een rollerdisco bijvoorbeeld. Mijn muzieksmaak is heel breed, vroeger was ik meer into rock, terwijl ik nu vaker naar disco en funk luister”, zegt Gust.

“Ook ik kan veel genres smaken. Als ik er dan één muzikale held moet uitpikken, dan kies ik voor de Japanse virtuoos Masayoshi Takanaka”, vult Jonas aan. “Hij heeft enkele steengoede albums gemaakt en ontwierp zelfs een gitaar uit een surfboard”, aldus Jonas.

Agenda goed gevuld

De komende weken is de agenda al goed gevuld. “We hebben recent Labadoux en Sinksen achter de rug en mogen net als vorig jaar in de biertent van Festival Dranouter draaien. Daarvoor komen nog een set in DeDingen in Kortrijk op 24 juni en het Wereldfeest in Ieper op 2 juli. Verder vind je ons nog enkele keren in Wevelgem de komende weken.”

Daarnaast gaan ze samen als bezoeker naar Gent Jazz. “Ook Robbe Platteau, de drummer van Suncreek, zal ons vervoegen”, aldus Jonas. “Mijn eerdere festivalervaringen als bezoeker gaan van enkele keren Best Kept Secret, tot Festival Dranouter en het Schippersweekend in Lauwe”, besluit Gust.