De festivalzomer van … (1): dj Hannes Barzeele (Barrieclaat en Neøtec): “Spelen in Berlijn, waarom niet?”

In ‘De festivalzomer van…’ blikken we de komende zes weken vooruit naar de festivalzomer met mensen voor wie dit een hoogtepunt van het jaar is. Dj Hannes Barzeele (24) bijt de spits af.

Hannes Barzeele begon al op zijn tiende met het maken van zijn eerste beats. “Ik kreeg een kleine keyboard van mijn neef Mickey Sinnesael, die nu in Australië woont. Ik kon dit aanlsuiten op FL studio en toen ik zelf een computer had, kon ik verder bouwen op deze eerste ervaring. Ook nu merk ik nog steeds dat ik daar nog de vruchten van pluk. Het geluid is zuiver, wat vaak een issue is bij beginnende dj’s”, aldus Hannes Barzeele, die in de technoscene bekendstaat als Barrieclaat en Neøtec.

Hannes groeide op in Ieper en Veurne en is de zoon van Nancy Derycke en Francis Barzeele. “Barrieclaat, een roepnaam die verwijst naar mijn familienaam, was mijn eerste soloproject. Mijn eerste optreden was in 2017 in het jeugdhuis van Alveringem. Ik maakte ook de sound voor rapper Frishjn, het alter ego van Odiel Benoot. Vermoedelijk komt daar later nog een vervolg van.”

Neøtec

Samen met Gilles Van Eecke startte hij tijdens de pandemie Neøtec. “Toen ik in Gent studeerde, was ik dag in dag uit bezig met muziek maken en deed vaak een beroep op mijn kameraad Gilles. Gilles verhuisde intussen naar Barcelona, maar nog steeds maken we de muziek samen. Draaien doe ik wel meestal alleen. Met deze naam willen we meer karakter geven aan het feit dat we harder aan het gaan zijn. De naam verwijst naar ‘nieuwe techno’ door vaak te werken met bepaalde diepgaande melodieën en op basis daarvan onze eigen sound verder te evolueren.”

Harde techno

“Onze sound was in het begin melodische techno, maar we evolueerden gaandeweg naar industriële en harde techno. Dat is het genre dat we het liefst draaien. Het is uptempo en het houdt het publiek wakker. Dit subgenre is aan een serieuze opmars bezig de laatste jaren. Vooral in Duitsland leeft dit enorm, Berlijn staat dan ook op mijn bucketlist om ooit te mogen spelen. Ik acht dit niet onhaalbaar, maar om verder door te breken wil ik nog meer werk maken van mijn branding. Denk daarbij aan goed beeldmateriaal. Af en toe gaat er wel een foto- en videograaf mee. Ik heb ook steeds een vaste fanbase die me volgt en mee voor de ambiance zorgt. Zij geloven in mij en dat motiveert om verder te gaan.”

Draaien op festivals

Hannes is nu zes jaar actief als dj en hij voelt dat zijn muziek in de lift zit. Deze zomer speelt hij op enkele festivals aan de Westkust. “In juli sta ik op het nieuwe Contrast Festival bij het Leopold I-monument in De Panne en later deze zomer volgt ook nog Helmgras in Koksijde. Vermoedelijk volgen er nog enkele boekingen voor festivals. Naast het draaien op festivals ben ik ook festivalganger. Zo heb ik tickets voor Extrema Outdoor, Paradise City en misschien pik ik nog enkele dagen Dour en een festival in Barcelona mee.”

Verder heb ik een samenwerking met Pivovar, dat regelmatig raveparty’s organiseert bij Brouwerij Feys in Roesbrugge. “Telkens er een evenement is, dan los ik een nieuwe track”, aldus Hannes, die in Gent woont en er ook werkt. “Ik kan op dit moment nog niet leven van mijn bestaan als dj, maar ik hoop dat het ooit wel kan. Ik werk bij Fiber en doe nog een flexi-job in de horeca. In mijn overige vrije tijd kan je me terugvinden op het veld van VKW Vleteren.”