De broers Norbert en Robert Vroman nemen deel aan BK orgeldraaien: “Muziek met gaatjes spelen”

Vijf West-Vlaamse orgeldraaiers nemen deel aan het Belgisch kampioenschap 2022. Twee van hen zijn de broers Robert Vroman uit Bavikhove en Norbert Vroman uit Lendelede. “Orgeldraaien, muziek met gaatjes noem ik dat, is verre van voorbijgestreefd”, aldus Robert.

Op 17 september organiseren Lokaal Bestuur Geraardsbergen en vzw MechaMusica de 11de editie van het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien. ‘Open’ betekent dat zowel particuliere als professionele draaiorgelspelers naar de nationale titel kunnen dingen. Vijftien draaiorgelspelers doen een gooi naar de nationale titel. Twee van de vijf West-Vlamingen die meedoen zijn de broers Robert en Norbert Vroman. Robert ‘Bertje de Orgelman’ Vroman (86) trok lange tijd rond met een kermisschietkraam en werd later ballonnenverkoper. Hij is gepassioneerd door het draaiorgel. Met zijn deelname is hij niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al eens Belgisch kampioen in 2012 en een prijs in 2014.

“Orgeldraaien, muziek met gaatjes noem ik dat, is verre van voorbijgestreefd. Dat is pure nostalgie en nog altijd graag gehoord. De muziek brengt een feestelijke sfeer”, weet Robert. De prestaties van de draaiorgelspelers worden beoordeeld op verschillende criteria: het repertoire, de esthetiek en de mechaniek van het orgel en het voorkomen van de orgelspeler. “Ik trek mijn beste kleren aan en zal kiezen uit mijn honderden kartonnen partituren”, lacht Robert. Zijn broer Norbert (79), doet ook mee aan het BK.

Geen concurrenten

“We zijn geen concurrenten van elkaar. We doen mee voor het plezier en een beetje voor de titel”, aldus Norbert. Een orgelfamilie is het wel zeker. Robert speelt ruim 25 jaar draai- en kermisorgels, Norbert nu al ruim 10 jaar. “We doen dit sinds ons pensioen”, lachen ze. Ook de twee zonen van Norbert, Geert en Yves spelen draaiorgel. Het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien werd voor het eerst georganiseerd in 2004 op initiatief van cabaretier Geert Hoste, die zelf een fervent draaiorgelliefhebber is. Hij leende zijn naam aan de wisselbeker, die de winnaar tot de volgende editie mag houden.