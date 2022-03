De boeiende showbizzperiode van Jacques Demey en The Jacksons: “Ongetwijfeld de mooiste jaren van mijn leven”

Het orkest The Jacksons was veertig jaar lang een begrip in de Vlaamse showbizzwereld. Stichter Jacques Demey was de stichter en bezieler en begeleidde tal van Vlaamse en Nederlandse zangers en zangeressen als ze hier in Vlaanderen optraden. “Zes jaar waren we met mijn topmuzikanten het vaste orkest van Gaston en Leo, het grootste komische duo dat Vlaanderen ooit kende”, zegt Jacques. “Dat was ook de mooiste periode in mijn leven!”

Jacques Demey (77) werd geboren in Ingelmunster en is de echtgenoot van Rita Bourgeois en de vader van Kris. Jacques volgde in de VTI’s van Roeselare en Kortrijk mechanica en een specialisatie matrijzenbouw en werkte vele jaren in de firma Plast-O-Form van Boucherie in Izegem. In de toenmalige muziekschool in Izegem volgde Jacques piano, slagwerk en schuiftrombone en deed er nog enkele jaren schuiftrombone bij aan de muziekacademie Adriaan Willaert in Roeselare.

“Ik kom uit een heel muzikale familie”, zegt Jacques. “Met mijn vader Michel en mijn broers Willy en Walter speelde ik in de jaren zestig nog in de Philharmonie in Ingelmunster. Later sloot ik me aan bij de Koninklijke Stadsfanfaren van Izegem, waar mijn broer Willy toen dirigent was.”

Tal van Vlaamse vedetten

In 1966 richtte Jacques zijn eigen orkest The Jacksons op, waarvan de naam gewoon een afleiding was van zijn voornaam. “We speelden de eerste jaren vooral op de vele toen nog populaire bals. Toen er almaar minder bals waren begeleidden we met The Jacksons vele Vlaamse zangers. Ronny Temmer, die de hit ‘Die Ranke Roos’ zong (we repeteerden toen in ook nog zaal Mandeldaele), was één van de eersten die met ons orkest zong. We waren een tijdje het vaste orkest van Samanta, begeleidden John Larry, de veel te vroeg gestorven Ann Christy, Marc Dex, zijn broer Juul Kabas en nog anderen. Tina Loncke uit Kachtem en Marjolein Cneut uit Helkijn waren de zangeressen van The Jacksons.”

The Jacksons in de jaren tachtig. Van links naar rechts: Luc Perneel, Christiaan Delaere, zangeres Tina Loncke, Georges Brouckaert, William Saelens en orkestleider Jacques Demey. © FM

Via Luc Demuynck van Penta Reizen kwam Jacques in contact met Club Brugge. “We speelden de spionkopfeesten, waren twee jaar het VTM-orkest op Club… en Stefanie Van Vyve (nu de vrouw van voetballer Sven Vermant van Club) schreef zich op mijn aandringen in voor de Miss Belgian Beauty-verkiezing van 1995 en won die ook. Sven had Stefanie leren kennen in de Club-cafetaria die een kwarteeuw door haar ouders werd uitgebaat.”

The Jacksons traden ook regelmatig in Izegem op. “In 1993 in café La Gare tijdens de Kroegentocht (toen nog met wijlen Patrick en Piet Sintobin), met Koen Crucke in zaal Iso, op ‘20 jaar Emelgemse Feesten’, met Gaston en Leo op de ‘Nachten van Izegem …”

Nederlanders

Op een dag kreeg Jacques een telefoontje van manager Piet Roelen, die vele jaren later de manager van Helmut Lotti werd. “Omdat er steeds meer Nederlandse zangers in Vlaanderen populair werden door hun tv-optredens op de Nederlandse tv waar veel Vlamingen toen naar keken, zocht hij een orkest dat die Hollanders kon begeleiden als ze hier optraden. Bobby Setter van de Bobby Setter Band had hem mijn naam doorgegeven. Die kans liet ik uiteraard niet liggen. Grote Nederlandse namen als The Dolly Dots, Rob de Nijs, Benny Neyman, Henk Wijngaard en zelfs de Georges Baker Selection traden hier op met The Jacksons.”

Gaston en Leo

“Maar de beste herinneringen hou ik over aan het komisch duo Gaston Berghmans en Leo Martin waar we zes jaar lang in heel Vlaanderen mee rondtoerden, van in Limburg tot aan de kust. De mooiste periode van mijn leven. Topgasten! Eén keer was Leo heel kwaad op onze toenmalige drummer, die zijn trommelstokken naar hem gooide toen de komiek een grap maakte over zijn haar. ‘Als die de volgende keer nog meespeelt, moet je met ons niet meer optreden’, zei Leo.

Jacques en zijn orkestleden hebben in die ‘Jacksons-jaren’ vele nachten maar weinig geslapen. “Het was soms ‘s morgens thuiskomen en onmiddellijk vetrekken naar het werk bij Boucherie. Maar we hebben met het orkest ook veel plezier gehad. Daar ga ik nu niet te diep op ingaan, want mijn vrouwtje luistert mee.” “Ach, voor mij zijn er op dat vlak al lang geen geheimen meer”, repliceert Rita vanuit de keuken.”

Naast The Jacksons stichtte Jacques ook The Jackson Jazzband (6 leden) en de Jackson Big Band onder leiding van dirigent Ronald Vandommele (20 leden). “Allemaal beroepsmuzikanten! Ik was de enige zogezegde amateur, maar moest voor hen niet onderdoen, integendeel!”

Johan Schatteman

In 2005 stopte Jacques met The Jacksons en liet het orkest over aan zijn zoon Kris die er in 2010 ook mee stopte omdat het niet meer te combineren was met zijn vaste job. “Ikzelf was ondertussen de vaste pianist van Johan Schatteman, nog altijd trouwens. Alleen waren er de laatste twee jaar zo goed als geen optredens meer door corona. Dat was na de periode dat hij met Myriam Couvreur optrad als Schatteman & Couvreur. Johan en ik speelden een keer op een familiefeest van een koppel uit Harelbeke dat zijn zoveelste huwelijksverjaardag vierde en waar die avond ook Will Tura zong.

Nadat Will ons had horen spelen kwam hij naar mij en zei: ‘Had ik je vroeger leren kennen, dan was jij een van mijn muzikanten! Ik herinner me ook nog heel goed die keer dat ik in het casino van Gent op een feest van de Volksunie moest spelen. Bert Anciaux was toen nog voorzitter van die politieke partij. Op het laatst van de avond vroeg de voorzitter mij om met het orkest de Vlaamse Leeuw te spelen. Alleen onze drummer, die van een linkse signatuur was, weigerde omwille van zijn politieke overtuiging mee te spelen… Dat was toch eventjes slikken….

En ooit vroeg Ward Van der Weyden van het gelijknamige theaterbureau uit Kortrijk me om als trombonist mee te spelen in een orkest op een feest heel ver in Duitsland. We gingen er met een bus naar toe. Tijdens ons optreden zat daar een man voortdurend foto’s te maken en te tekenen. Nadien ging ik ernaartoe en het bleek iemand te zijn die les gaf in de academie Het Breugelpalet in Deerlijk, waar ik me inschreef en begon te schilderen. Ondertussen stortte ik me ook op de fotografie. Dus tijd om me te vervelen is er nog altijd niet.”

Seniorendag

Ondanks zijn leeftijd blijft de uniek nog altijd een belangrijke plaats in het leven van Jacques innemen. “Ik hoop alvast dat Johan Schatteman en ik weer regelmatig kunnen optreden als corona voorbij is. En ook op de Seniorendag op de dinsdag van Izegem Kermis wil ik weer aan De Vagant bij ‘Sif’ staan met mijn muzikale vrienden Norbert Desnock, Freddy Dehullu – die vele jaren als beroepsmuzikant bij Bobby Setter speelde – en trompettist Fred Vandewalle.”

