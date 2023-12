Dé Academie Ieper schittert in recente doorlichting en ziet leerlingenaantallen stijgen

De muziek- en woordafdelingen van dé Academie Ieper hebben alle reden tot vieren. Na de recente doorlichting op maat 2.0 door de onderwijsinspectie, leverde de academie opmerkelijke prestaties. De inspectie gaf een gunstig advies voor verdere erkenning en prijst de academie voor haar uitmuntende prestaties in verschillende gebieden.

In het doorlichtingsverslag oversteeg de academie de verwachtingen op het gebied van visie en strategisch beleid, organisatiebeleid, en het borgen en bijsturen van kwaliteit. De academie werd ook geprezen voor haar personeelsbeleid en onderwijsleerpraktijk, met een bijzondere vermelding voor de bloeiende opleiding Folk en Wereldmuziek.

Stijgende trend

Parallel aan deze positieve evaluatie, tonen de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren een stijgende trend. In 2018-2019 telde de academie 2.674 leerlingen, wat in 2023-2024 steeg naar 2.864. Deze groei is merkbaar in alle afdelingen, waarbij de muziekafdeling een significante toename van leerlingen zag, van 1.350 in 2018-2019 naar 1.462 in 2023-2024.

Trots

Nico Logghe, directeur algemeen beleid en podiumkunsten, spreekt met trots over deze prestaties. “Deze resultaten zijn een duidelijke weerspiegeling van de onvermoeibare inzet en toewijding van ons personeel. Tegelijkertijd getuigen ze van de enthousiaste betrokkenheid en de vooruitgang van onze leerlingen”, aldus Logghe.

Stimulans

Valentijn Despeghel, schepen van dé Academie Ieper, benadrukt het belang van deze prestaties en ziet het als een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. “Deze erkenning is een moment om te koesteren en het is een duidelijk signaal dat onze aanpak werkt. We zijn er trots op dat onze academie een voorbeeld is van goede praktijk in het DKO-landschap en blijven dan ook verder investeren in onze academie.”

Plannen 2024

“In 2024 vernieuwen we de verlichting en zonnewering in onze hoofdschool, vernieuwen en isoleren we het dak van onze satellietafdeling in de Capucienenstraat, plaatsen we ook zonnepanelen op dit dak, verhuizen we onze satellietafdeling in Elverdinge naar een geschiktere locatie. Tot slot willen we de speelgoeduitleendienst Stokpop integreren in de bib en de vrijgekomen ruimte willen we inrichten als projectatelierruimte voor onze academie met de toepasselijke naam Het Broeinest”, voegt Despeghel toe.