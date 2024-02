Davidsfonds Veldegem-Zedelgem zet jazz in de schijnwerpers

‘De geschiedenis van de jazz’ met gitarist Filip Verneert belooft op vrijdag 9 februari een verhelderende muzikale avond te worden in Park Ter Loo in Zedelgem. Davidsfonds Veldegem-Zedelgem blijft al generaties lang lokaal een leerzaam netwerk voor kunst, erfgoed en taal. Zomeruitstappen en bijvoorbeeld lokale biercultuur spreken ook jongeren aan.

Sinds de Veldegemse schoolmeester Jozef Willaert in 1937 de Veldegemse afdeling van Davidsfonds stichtte, blijft de slogan Cultuur beleef je samen nog steeds aanslaan. Het bestuur van voorzitter Filip Maenhout brengt een 100-tal leden uit Groot-Zedelgem en Torhout samen met een breed aanbod rond kunst, cultuur, geschiedenis, taal en erfgoed, waarbij ook niet-leden zeker welkom zijn.

Kleinschalige activiteiten, soms met andere Zedelgemse verenigingen georganiseerd, brengen ook lokale thema’s aan bod, zoals de geschiedenis van het Hoogveld, de plaatselijke bierbrouwers, of, in december nog, het orgelconcert met de Veldegemse kerkfabriek.

Vaste waarden

“We houden ook aan vaste waarden, zoals Toast Literair, ons ontbijt in januari gekoppeld aan een auteur of aan poëzie uit onze regio, en de Nacht van de Geschiedenis in november. Sinds corona is er ook een zomerprogramma met uitstappen of geleide bezoeken. Jonge leden werven is moeilijk, maar door soms met jongere mensen te werken, rond bijvoorbeeld poëzie of lokale biercultuur spreken we meer leeftijdsgenoten aan.”

Ter Loo

Voor Davidsfonds Veldegem-Zedelgem blijft het een uitdaging om activiteiten te vinden die nieuw zijn of het publiek zullen aanspreken. Regelmatig brengen leden ook voorstellen aan. Zo kwam de tweedaagse reis naar Utrecht er op vraag van de vzw Hoogveld, door de link met de geschiedenis van het domein.

Ook de jazzavond is er gekomen na een voorstel van Ter Loo. Die muzikaal swingende avond op vrijdagavond 9 februari om 20 uur belicht de geschiedenis van de jazz, live geïllustreerd met muziekfragmenten, gevolgd door een optreden van een trio geleid door Filip Verneert. Deze jazzgitarist is onder meer voorzitter van B-Jazz International Contest, een internationale wedstrijd voor jonge muzikanten, en dirigent van de Home Cookin’ Big Band en het Gents Jeugd Jazz Orkest. De opbrengst van de Davidsfondsavond gaat naar de werking van Ter Loo, een warme thuis voor jongvolwassenen met een beperking.

Website

“Heb je interesse in taal, cultuur, geschiedenis… of wil je zelf een cultuurmanifestatie organiseren samen met ons, kijk gerust eens op de website (veldegem.davidsfonds.be) of neem contact met onze vereniging. Steeds welkom!” (Hendrik Verplancke)

De Geschiedenis van de Jazz: Davidsfondsleden 16 euro, niet-leden 20 euro (inclusief drankje). Vooraf inschrijven via filip.maenhout@skynet.be.